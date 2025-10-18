To skład Barcelony? Oto co Flick zrobi ze Szczęsnym i Lewandowskim

FC Barcelona po dwóch porażkach z rzędu nie będzie miała łatwego zadania. W sobotę podejmie u siebie Gironę. Rywal zajmuje co prawda dopiero 17. miejsce w tabeli, ale zespół Hansiego Flicka przystąpi do rywalizacji poważnie osłabiony. Do listy kontuzjowanych po przerwie na mecze reprezentacyjne dołączyli Robert Lewandowski, Ferran Torres i Dani Olmo. Jak zatem może wyglądać wyjściowa jedenastka?

Wiadomo, kto zastąpi Lewandowskiego w ataku. Barcelona ma problem gdzie indziej

Dziennik "AS" od razu odnotował, że: "Hansi Flick jest nękany plagą kontuzji". Problemy dotyczą przede wszystkim ataku, gdzie: "praktycznie wszyscy zawodnicy podstawowego składu są kontuzjowani". Poza wcześniej wymienioną trójką do tego grona należy także Raphinha. Niepewna jest za to sytuacja Lamine'a Yamala, który wciąż narzeka na uraz pachwiny. Szkoleniowiec zaznaczył jednak, że będzie gotowy do gry, ale nie przez cały mecz. Pytanie więc, czy pojawi się od początku.

Według "AS-a" - tak, podobnie jak drugi z zawodników wracających po kontuzji - Fermin Lopez. Poza nimi w ataku miałby pojawić się także Marcus Rashford, który zająłby miejsce na pozycji numer 9. Co do występu tego ostatniego zgodne są niemal wszystkie hiszpańskie dzienniki. "Sport" widzi natomiast dla niego innych partnerów na skrzydłach. - Z założenia Yamal nie znajdzie się w wyjściowym składzie. Z powodu kontuzji Daniego Olmo powrót Fermina jest teraz ważniejszy, choć nie byłoby zaskoczeniem, gdyby Flick zdecydował się na Dro, żeby jeszcze oszczędzić pomocnika - odnotowano.

Oto skład FC Barcelony na mecz z Gironą. Hiszpanie już wiedzą

"Sport" proponuje więc w ataku Rashforda, Bardghjiego i Alejandro Balde. Za wariantem z przesunięciem tego drugiego z lewej obrony do linii ataku opowiadają się także "Marca" i "Mundo Deportivo". Pierwsza z tych gazet zapowiada także powrót Yamala. Druga nie chciała tego rozstrzygać. - Niemiecki trener będzie musiał improwizować - mogliśmy przeczytać.

Takich wątpliwości nie było w przypadku obsady innych pozycji. Wszystkie gazety zgodnie widzą w bramce Wojciecha Szczęsnego. Delikatne różnice pojawiły się w przypadku linii obrony. Powinni w niej zagrać: Jules Kounde, Eric Garcia lub Ronald Araujo, Pau Cubarsi i Gerard Martin, chyba że Balde nie zostanie przeniesiony na skrzydło. W pomocy zaś wystąpią Frenkie de Jong oraz Pedri. Spór dotyczy jedynie tego, kto do nich dołączy. Wśród kandydatów wymieniani są: Fermin Lopez, Marc Casado i Dro Fernandez.

Przewidywany skład FC Barcelony:

Według "AS-a": Szczęsny - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - Pedri, Casado, de Jong - Yamal, Rashford, Fermin

Szczęsny - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - Pedri, Casado, de Jong - Yamal, Rashford, Fermin Według "Marki": Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Gerard Martin - Casado, de Jong - Yamal, Pedri, Balde - Rashford

Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Gerard Martin - Casado, de Jong - Yamal, Pedri, Balde - Rashford Według "Sportu": Szczęsny - Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Gerard Martin - de Jong, Pedri - Balde, Dro, Bardghji - Marcus Rashford

Szczęsny - Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Gerard Martin - de Jong, Pedri - Balde, Dro, Bardghji - Marcus Rashford Według "Mundo Deportivo": Szczęsny - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin - de Jong, Pedri - Yamal/Bardghji, Dro/Fermin, Balde - Rashford

Mecz Barcelona - Girona odbędzie się w sobotę 18 października o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.