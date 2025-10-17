Barcelona podpisała umowę z gigantem. 460 milionów euro

FC Barcelona jest wielką marką, atrakcyjną dla wielu firm zainteresowanych inwestowaniem w sport. Obecnie głównym sponsorem na jej koszulkach oraz Camp Nou (będącego w remoncie) jest Spotify, muzyczna platforma streamingowa. Ta współpraca będzie kontynuowana przez kolejne lata.
"Po trzech latach udanej współpracy FC Barcelona i Spotify zgodziły się na przedłużenie umowy sponsorskiej do 2030 r., obejmującej zarówno koszulki pierwszej drużyny piłkarskiej mężczyzn, jak i kobiet, a także przód strojów treningowych. Prawa do nazwy Spotify Camp Nou pozostają zabezpieczone do 2034 r." - przekazano w piątek na oficjalnej stronie klubu. A kataloński dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił kwoty zapisane w kontrakcie.
"Około 300 mln euro miałoby zostać przeznaczone na koszulki meczowe i treningowe męskiej i żeńskiej pierwszej drużyny w latach 2026-2030" - ujawniono. Na tę sumę składają się roczne sumy 65 mln euro za logo na "meczówkach" i 10 mln za stroje treningowe. A kolejne 80 mln euro ma pochodzić z praw do nazwy Camp Nou w latach 2026-2030 - po 20 mln euro za każdy rok. Łącznie te dwie rzeczy przyniosą 380 mln euro, a kwota będzie jeszcze wyższa.
"Za nazwę stadionu trzeba będzie doliczyć kolejne 80 milionów euro w latach 2030-2034, mimo że umowa na koszulkę wygasa w 2030 r. W sumie do 2034 r. wartość całej umowy wyniesie 460 mln euro" - wyliczono. Obok takiej sumy nawet klub pokroju Barcelony nie może przejść obojętnie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ciągnące się problemy finansowe Katalończyków.
Jak te liczby wyglądają na tle jeszcze trwającej umowy (wygaśnie 30 czerwca 2026 r.)? "Opłaty wynoszą około 62,5 mln euro, do czego należy doliczyć 5 mln euro za prawa do nazwy stadionu". Zatem widać znaczący wzrost, spowodowany m.in. ostatnimi sukcesami czy obecnością gwiazd takich jak Lamine Yamal, czy Pedri.
W minionym sezonie FC Barcelona zdobyła krajowy tryplet i dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. W tym sezonie chciałaby zgarnąć pełną pulę - czas pokaże, czy jej się uda. Na razie przed nią ligowy mecz z Gironą, zaplanowany na sobotę 18 października na godz. 16:15. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
