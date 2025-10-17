Barcelona podpisała umowę z gigantem. 460 milionów euro

FC Barcelona jest wielką marką, atrakcyjną dla wielu firm zainteresowanych inwestowaniem w sport. Obecnie głównym sponsorem na jej koszulkach oraz Camp Nou (będącego w remoncie) jest Spotify, muzyczna platforma streamingowa. Ta współpraca będzie kontynuowana przez kolejne lata.

FC Barcelona ogłosiła przedłużenie umowy ze Spotify. Zarobi wielkie pieniądze

"Po trzech latach udanej współpracy FC Barcelona i Spotify zgodziły się na przedłużenie umowy sponsorskiej do 2030 r., obejmującej zarówno koszulki pierwszej drużyny piłkarskiej mężczyzn, jak i kobiet, a także przód strojów treningowych. Prawa do nazwy Spotify Camp Nou pozostają zabezpieczone do 2034 r." - przekazano w piątek na oficjalnej stronie klubu. A kataloński dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił kwoty zapisane w kontrakcie.

"Około 300 mln euro miałoby zostać przeznaczone na koszulki meczowe i treningowe męskiej i żeńskiej pierwszej drużyny w latach 2026-2030" - ujawniono. Na tę sumę składają się roczne sumy 65 mln euro za logo na "meczówkach" i 10 mln za stroje treningowe. A kolejne 80 mln euro ma pochodzić z praw do nazwy Camp Nou w latach 2026-2030 - po 20 mln euro za każdy rok. Łącznie te dwie rzeczy przyniosą 380 mln euro, a kwota będzie jeszcze wyższa.

"Za nazwę stadionu trzeba będzie doliczyć kolejne 80 milionów euro w latach 2030-2034, mimo że umowa na koszulkę wygasa w 2030 r. W sumie do 2034 r. wartość całej umowy wyniesie 460 mln euro" - wyliczono. Obok takiej sumy nawet klub pokroju Barcelony nie może przejść obojętnie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ciągnące się problemy finansowe Katalończyków.

Tyle ma FC Barcelona z obecnej umowy ze Spotify. Ależ przeskok

Jak te liczby wyglądają na tle jeszcze trwającej umowy (wygaśnie 30 czerwca 2026 r.)? "Opłaty wynoszą około 62,5 mln euro, do czego należy doliczyć 5 mln euro za prawa do nazwy stadionu". Zatem widać znaczący wzrost, spowodowany m.in. ostatnimi sukcesami czy obecnością gwiazd takich jak Lamine Yamal, czy Pedri.

W minionym sezonie FC Barcelona zdobyła krajowy tryplet i dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. W tym sezonie chciałaby zgarnąć pełną pulę - czas pokaże, czy jej się uda. Na razie przed nią ligowy mecz z Gironą, zaplanowany na sobotę 18 października na godz. 16:15. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.