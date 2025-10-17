Godziny do meczu Barcelony. Pokazali, co robi "wielki Szczęsny"

FC Barcelona przed sobotnim meczem z Gironą ma sporo problemów. Z powodu kontuzji nie wystąpi kilku czołowych graczy, w tym m.in. Robert Lewandowski. Niedostępny jest także podstawowy bramkarz - Joan Garcia, który urazu nabawił się trzy tygodnie temu. Na szczęście gotowy do gry jest Wojciech Szczęsny. Udowodnił to podczas piątkowego treningu.

Szczęsny błysnął na treningu. Ręce same składają się do oklasków. "Jest murem"

Nagraniem z jego poczynaniami tuż po godzinie 17:00 podzieliła się FC Barcelona w swoich mediach społecznościowych. Widzimy na nim, jak polski bramkarz pewnie broni kolejne strzały. Poza tym imponuje szybkością i znakomitą pracą nóg. Od razu widać, że jest w znakomitej dyspozycji. - Wielki Szczęsny - napisali krótko przedstawiciele FC Barcelony.

Zachwyceni jego postawą byli także zwykli kibice. - Nie do zatrzymania! Szczęsny po raz kolejny udowadnia, dlaczego jest murem między słupkami - napisał jeden z nich w komentarzu pod filmikiem. - Jedziemy! - dodał drugi.

Dwie porażki z rzędu Szczęsnego. Będzie przełamanie?

Wojciech Szczęsny z niezłej strony pokazał się już w trzech poprzednich występach w tym sezonie. Co prawda dwa ostatnie z Sevillą i PSG zakończyły się porażkami 1:4 i 1:2, ale nie z winy Polaka. Mimo że z Sevillą stracił aż cztery gole, to popisał się także kilkoma kluczowymi interwencjami. Dlatego też hiszpańska prasa wystawiła mu dobre oceny, podkreślając, że zapobiegł jeszcze większej porażce. Z kolei przeciwko PSG Szczęsny nie miał żadnych szans przy puszczonych bramkach.

Mecz FC Barcelona - Girona w ramach 9. kolejki LaLiga odbędzie się w sobotę 18 października o godz. 16:15. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.