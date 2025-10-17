W Hiszpanii oburzenie. Wszystko przez mecz Barcelony. Szykują wielki protest

FC Barcelona ostatni mecz w tym roku rozegra w Miami. Z Villarrealem zmierzy się w ramach 16. kolejki La Ligi, na co wyraziła już zgodę nawet UEFA (podobnie jak na spotkanie AC Milanu z Como w Perth). W Hiszpanii decyzja piłkarskich władz spotyka się z niezadowoleniem piłkarzy.

FC Barcelona rozegra ligowy mecz w Miami. Bunt piłkarzy La Liga, oto co planują

Ci zamierzają wyrazić swe oburzenie całemu światu poprzez protest. Jaki? "Jeśli 20 kapitanów osiągnie porozumienie, nad którym pracują, rozpoczęcie meczów w tej kolejce zostanie opóźnione o 20-30 sekund" - czytamy na portalu hiszpańskiego radia COPE.

"Wśród zawodników panuje ogromne oburzenie w związku z meczem pomiędzy Villarrealem a Barceloną, który ma się odbyć w Miami 20 grudnia" - podkreślono. Informator z ekipy mistrzów Hiszpanii potwierdził radiu COPE udział w proteście, a podobne wieści dotarły z Getafe, Realu Oviedo i Espanyolu - dwa ostatnie zespoły w piątek o godz. 21:00 zainaugurują dziewiątą kolejkę, więc zawodnicy mogą szybko przejść od słów do czynów.

Przypomniano, że "Hiszpański Związek Piłkarzy (AFE) jasno dał do zrozumienia, że nie jest przeciwny meczowi (w Miami - red.), ale czuje się ignorowany. Skarży się na brak transparentności, szacunku i konsekwencji ze strony La Ligi w stosunku do zawodników w tej kwestii".

Frenkie de Jong protestował ws. meczu FC Barcelony w Miami. Później zmienił ton

Jednym z tych, którzy głośno wyrazili swe zastrzeżenia, był Frenkie de Jong, trzeci w hierarchii kapitańskiej Barcelony. - Nie podoba mi się, że będziemy tam grać i nie zgadzam się z tym. To nieuczciwe (podejście do - red.) rozgrywek. Rozgrywamy mecz wyjazdowy na neutralnym boisku. Nie podoba mi się to i nie sądzę, żeby to było w porządku wobec piłkarzy - grzmiał (cytat za "El Desmarque"). Choć podczas wydarzenia, na którym ogłoszono przedłużenie przez niego kontraktu z klubem, zmienił ton.

- Jesteśmy zawodnikami i będziemy musieli grać tam, gdzie trzeba. To nie my decydujemy, gdzie gramy. Wyraziłem swoją opinię w tej sprawie, która się nie zmieniła, ale ostatecznie musimy tam zagrać - powiedział.

Holender oraz jego koledzy z FC Barcelony będą mogli zaprotestować w meczu z Gironą, zaplanowanym na sobotę 18 października na godz. 16:15.