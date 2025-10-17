Słynny dziennikarz ogłosił, co czeka Lewandowskiego. Niestety

Wydawało się, że 37-latek na przerwie reprezentacyjnej ponownie złapie wiatr w żagle po słabym początku października w klubie, gdy niczego nie wskórał wchodząc z ławki rezerwowych podczas meczu z PSG (1:2), a także był jednym z najsłabszych piłkarzy zespołu w spotkaniu z Sevillą (1:4). Okazało się, że owszem, kapitan kadry strzelił gola na 2:0 w meczu z Litwą, ale w nim także naderwał mięsień dwugłowy, a mimo to nie poprosił o zmianę.

Lewandowski nie ma w kontrakcie zapisu o jego przedłużeniu? Tak informują Niemcy

Sam zainteresowany twierdzi, że w trakcie gry nawet nie poczuł dyskomfortu. Jednak FC Barcelona zarzuciła mu skrajną nieodpowiedzialność, która doprowadziła do kolejnej pauzy, a ta na pewno obejmie prestiżowy mecz z Realem Madryt. To doprowadziło do napięć na linii klub - piłkarz, które mogą zaważyć o jego przyszłości. Wszak obecna umowa Lewandowskiego dobiega końca w czerwcu 2026 roku, choć widnieje w niej zapis o możliwości przedłużenia na kolejny sezon. A przynajmniej tak się wszystkim wydawało i wiele źródeł podawało taką informację. Innego zdania jest jednak Florian Plettenberg, dziennikarz niemieckiego oddziału SkySport.

"Przedłużenie kontraktu Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną jest obecnie mało prawdopodobne. Barcelona nie ma opcji przedłużenia [umowy], podobnie jak Lewandowski. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku" - napisał na X Plettenberg.

Gdyby okazało się, że Lewandowski rzeczywiście nie posiada opcji przedłużenia kontraktu, byłaby to ważna zmiana w kontekście jego przyszłości. W końcu wtedy siłą rzeczy obie strony byłyby zmuszone do tego, by zasiąść przy stole do negocjacji na temat swojej przyszłości. To zawsze stwarza trudności.

"Jednak ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. 37-letni napastnik walczy o nową umowę" - dodał niemiecki dziennikarz.

Innymi słowy, Robert Lewandowski po dojściu do pełni sił będzie musiał zakasać rękawy, jeżeli ma plan pograć w koszulce "Blaugrany" dłużej, niż do czerwca 2026 roku. Ale pokazanie swojej wartości wcale nie będzie takie proste. Jeżeli bowiem klub skłania się ku rozstaniu z Polakiem, to Hansi Flick coraz częściej może skłaniać się ku opcjom gry bez niego, a to siłą rzeczy oznacza mniejszą liczbę szans na występy.