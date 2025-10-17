Powrót na stronę główną
Spełnił się czarny scenariusz. Barcelona oficjalnie potwierdziła
Hansi Flick ma niemały problem przed nadchodzącym maratonem meczów. Przed El Clasico kontuzji doznali m.in. Dani Olmo czy Robert Lewandowski. Teraz do tego grona dołączył... rywal Polaka - Ferran Torres. Klub wydał w tej sprawie oficjalny komunikat.
SOCCER-SPAIN-BAR-GET/
Fot. REUTERS/Albert Gea

Sytuacja kadrowa FC Barcelony jest dramatyczna. Kontuzje leczą m.in. ter Stegen, Gavi, Olmo, Raphinha, czy Lewandowski. Polak doznał urazu w meczu z Litwą, za co spadła na niego lawina krytyki. Hiszpańskie media obarczają go winą i wskazują, że priorytetem dla Polaka powinno być nadchodzące El Clasico. 

Spełnił się czarny scenariusz. Rywal Lewandowskiego kontuzjowany

Po urazie Polaka FC Barcelona została z jednym napastnikiem - Ferranem Torresem, który bardzo dobrze gra od początku sezonu - strzelił pięć goli i zaliczył asystę w 10 meczach i wydaje się, że na stałe wygryzł Roberta Lewandowskiego z pierwszego składu. Jednak klub oficjalnie podaje, że i on nie wystąpi w meczu z Gironą, a powodem jest... kontuzja, której nabawił się podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii.

"Zawodnik pierwszego składu Ferran Torres z przyczyn ostrożnościowych opuści jutrzejszy mecz z Gironą z powodu bólu spowodowanego przeciążeniem mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze, którego doznał podczas przerwy na mecze międzynarodowe" - czytamy.

Hiszpańskie media wcześniej alarmowały nt. Ferrana Torresa

Niedawno hiszpańskie media alarmowały nt. sytuacji zdrowotnej Hiszpana. "Ferran Torres kontuzjowany" - podano w artykule katalońskiego "Sportu". Jak pisaliśmy na Sport.pl - Hiszpański Związek Piłki Nożnej (RFEF) potwierdził te informacje. "Po rozegraniu meczu z Gruzją w Elche, zgłosił ból mięśni, który został zbadany przez służby medyczne RFEF i zdiagnozowano u niego naciągnięcie mięśnia" - czytamy.

Nadchodzące dni dla FC Barcelony będą bardzo napięte. Najpierw 18 października Duma Katalonii zagra z Gironą. Trzy dni później zmierzy się z Olympiakosem z Lidze Mistrzów. Na koniec creme de la creme, czyli El Clasico, które zaplanowano na 26 października. To będzie bardzo ważne spotkanie w kontekście układu tabeli, gdyż Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga, tracąc dwa punkty do Realu Madryt

