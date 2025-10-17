Flick przerwał milczenie. Powiedział, co myśli o kontuzji Lewandowskiego

Podczas październikowej przerwy na mecze reprezentacji Robert Lewandowski wziął udział w wygranym 2:0 meczu z Litwą. Kapitan Biało-Czerwonych strzelił w tym meczu gola, a gdy wrócił do Barcelony, to dowiedział się, że naderwał mięsień dwugłowy uda. Barcelona potwierdziła te wieści w komunikacie medycznym, a przerwa napastnika ma potrwać nawet sześć tygodni. To złe wieści z perspektywy Hansiego Flicka, bo jedynym nominalnym napastnikiem w kadrze pozostanie Ferran Torres. O ile on też będzie zdrowy.

Flick komentuje uraz Lewandowskiego. "Robert powiedział mi to samo"

Flick pojawił się na konferencji prasowej przed sobotnim spotkaniem Barcelony z Gironą. Dziennikarze zapytali trenera o sytuację zdrowotną Lewandowskiego. Jak Flick odniósł się do kontuzji Polaka? - Robert powiedział mi to samo, co selekcjoner Polaków. Czuł się dobrze i nie odczuwał bólu. Wiemy już, że takie rzeczy mogą się zdarzać podczas przerw na zgrupowania reprezentacji. Nie jest to łatwe dla piłkarzy i nam też to szkodzi - przekazał Flick.

- Myślę, że nie ma innego piłkarza, który tak dba o swoje ciało, jak Lewandowski. Nie sądziłem, że będzie kontuzjowany. On zawsze dba o siebie. Nie ma nikogo w jego wieku, kto byłby w takiej formie. No może poza Cristiano Ronaldo. To nie jest dla nas dobra informacja, że nie będzie Roberta, ale musimy się z tym pogodzić - dodał Flick.

W jaki sposób Flick skomentował aktualną sytuację kadrową Barcelony? - Lamine Yamal i Fermin Lopez wrócili, ale nie mogą zagrać 90 minut. W ataku straciliśmy wielu zawodników w ostatnich tygodniach. Ale mamy kilka opcji. Raphinha jest jednym z najważniejszych zawodników i bardzo nam go brakuje. Na szczęście wkrótce wróci. Mam nadzieję, że będzie gotowy na El Clasico - ogłosił trener Barcelony.

Pewne już jest, że Torres nie będzie gotowy na mecz z Gironą, ponieważ nadal odczuwa dyskomfort w związku z przeciążeniem ścięgna udowego w lewej nodze. Ferran doznał tej kontuzji w trakcie przerwy "na kadrę".

Mecz Barcelona - Girona odbędzie się w sobotę o godz. 16:15. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Lewandowski mówi wprost. "Mój wiek biologiczny wskazuje na 30 lat"

Z pewnością można stwierdzić, że kontuzja nie pomaga Lewandowskiemu w kontekście walki o nowy kontrakt w Barcelonie. Jego aktualna umowa wygasa z końcem tego sezonu, a hiszpańskie media prowadzą narrację, że Barcelona już podjęła decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu z Lewandowskim.

- Teraz mój wiek biologiczny wskazuje na 30 lat. I sądzę, że to nie jest zły wynik. Odpowiada temu, jak się czuję. W pewnym momencie wszystko będzie zależało od tego, co mówi moje serce i rozum. Na ten moment liczy się tylko sukces z Barceloną. W trakcie przygody z futbolem zgarnąłem ponad 30 tytułów. Ale jestem gotowy na więcej - mówił Lewandowski w wywiadzie dla "Bilda" przed startem tego sezonu.

Z pewnością Lewandowski nie zagra w meczach Barcelony, które odbędą się przed listopadową przerwą na zgrupowania reprezentacji. Mowa tutaj o spotkaniach z Gironą (18.10), Olympiakosem (21.10), Realem Madryt (26.10), Elche (02.11), Club Brugge (05.11) oraz Celtą Vigo (09.11).