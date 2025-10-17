Przełom ws. Camp Nou! Barcelona długo na to czekała

28 maja 2023 roku - to wtedy FC Barcelona po raz ostatni zagrała na Camp Nou. Pożegnała się ze stadionem zwycięstwem 3:0 na RCD Mallorcą. Od tego czasu występuje na wzgórzu Montjuić, a na dawnym obiekcie rozpoczął się remont. Planowano powrót na 125. rocznicę powstania klubu (w listopadzie 2024), ale celu zrealizować się nie udało. Ba, data wciąż jest przekładana, bo Barcelona nie otrzymała jeszcze pozwolenia na otwarcie obiektu sportowego. W końcu nadeszły jednak przełomowe wieści! Kibice na to czekali.

FC Barcelona już wie! Pierwsza licencja dla Spotify Camp Nou

"Mundo Deportivo" donosi, że powrót na stadion jest coraz bliżej. Barcelona otrzymała bowiem pierwszą licencję. Ta dotyczy otwarcia trybun South Goal i Spotify Grandstand (tzw. faza 1A), na których zasiąść może 27 tysięcy fanów. Czy to oznacza, że już za chwilę Katalończycy wrócą do domu? Nie do końca.

Jak przekazało medium, Barcelona już zaznaczyła, że przyznanie wspomnianego pozwolenia to za mało. Rozgrywanie meczów przy tak małej publiczności jest dla klubu nieopłacalne finansowo. Kiedy stanie się korzystne? Kiedy Barcelona otrzyma licencję na fazę 1B. Wówczas na obiekcie będzie mogło pojawić się 45 tysięcy widzów. "Klub rozpoczął już sprzedaż karnetów sezonowych na spotkania na wzgórzu Montjuić, a także na Spotify Camp Nou do końca sezonu, co sugeruje, że powrót na stadion jest coraz bliższy" - podkreślili dziennikarze.

Remont Camp Nou się opóźnia, ale w końcu jest światełko w tunelu

Po modernizacji stadion Barcelony będzie jednym z największych w Europie. Będzie mógł pomieścić ponad 100 tysięcy kibiców. Oczywiście proces otrzymania pozwolenia na otwarcie wszystkich trybun potrwa jeszcze wiele miesięcy, ale klub nie zamierza czekać na całkowity koniec prac, by wpuścić fanów. Chce to zrobić wcześniej. Nie podano jednak konkretnej daty, ale ma to nastąpić przed końcem 2025 roku. Sugerowano, że może to być 18 października, ale wiadomo już, że do tego nie dojdzie.

Tak więc najbliższy mecz domowy Barcelona rozegra na wzgórzu Montjuić. Jej rywalem będzie Girona. Spotkanie zaplanowano na sobotę na godzinę 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.