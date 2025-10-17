FC Barcelona zaliczyła wpadkę roku z Lewandowskim! Nawet Legia zareagowała

FC Barcelona notuje gorszy okres na boisku. Ostatnie dwa spotkania to dwie porażki. Najpierw uległa 1:2 PSG w Lidze Mistrzów, a następnie dostała bolesną lekcję futbolu od Sevilli w La Liga - 1:4. Okazuje się jednak, że wpadki notuje nie tylko na murawie, ale i... w mediach społecznościowych. Jedną z nich rozjuszyła ostatnio m.in. kibiców Lecha Poznań. O co poszło?

FC Barcelona się nie popisała ws. Lewandowskiego. Internauci zareagowali. Natychmiast!

W miniony czwartek Barcelona opublikowała nagranie z udziałem Wojciecha Szczęsnego i Ferrana Torresa. Panowie brali udział w zabawie, w której mieli odgadnąć nazwisko kolegi z zespołu, tylko po klubach, w których grał przed podpisaniem kontraktu z Katalończykami. Ostatecznie Polak pewnie wygrał tę rywalizację, ale więcej niż o jego triumfie, mówi się o wpadce Barcelony.

Doszło do niej już na wstępie. Pierwszym piłkarzem, który skrywał się pod herbami klubów, był Robert Lewandowski. Barcelona podała pięć poprzednich drużyn Polaka, ale zapomniała o tej, która pozwoliła mu wypłynąć na szerokie wody. Wymieniła Deltę Warszawa, Znicz Pruszków, Borussię Dortmund, Bayern Monachium, a nawet Legię Warszawa, mimo że napastnik był tylko zawodnikiem jej rezerw. Którego klubu brakuje? Ano Lecha Poznań, z którym Lewandowski zdobył mistrzostwo Polski.

To zestawienie klubów wywołało spore poruszenie w sieci. Ba, zareagowała nawet sama Legia. Dodała krótki, ale za to wymowny komentarz. "xD" - mogliśmy przeczytać. Pod wideo błyskawicznie pojawiło się sporo wpisów uderzających w Barcelonę. Internauci nie mogli zrozumieć, jak Katalończycy mogli zapomnieć o Lechu, a zamiast niego wymienić stołeczną ekipę, w której seniorskich barwach piłkarz nawet nie zadebiutował. "Serio daliście Legię, a nie daliście Lecha? Żenujące", "Czy was k***a pojeb***o?", "To szalone", "Chyba coś przeoczyliście, aroganci", "Lewy grał dla Lecha, nie dla Legii", "Jesteście śmieszni. Lewy i Legia...", "Ale tam macie potężny research, żeby dawać Legię zamiast Lecha..", "Chyba czas na pozew za zakłamywanie historii Lecha Poznań" - pisali wzburzeni.

Robert Lewandowski kontuzjowany

Robert Lewandowski wystąpił w dziewięciu meczach tego sezonu, zdobywając cztery gole. W październiku był również obecny na zgrupowaniu reprezentacji Polski i wystąpił w starciu z Litwą (2:0). Strzelił nawet gola, ale po spotkaniu pojawiły się niepokojące informacje. Nabawił się urazu mięśnia dwugłowego uda i będzie pauzował od czterech do sześciu tygodni. Tym samym opuści El Clasico, które zaplanowano na 26 października.