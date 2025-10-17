Oto co zrobił Flick po kontuzji Lewandowskiego

Hansi Flick nie ma łatwego życia na samym początku sezonu. Trener Barcelony nie może skorzystać z kilku kluczowych piłkarzy - Roberta Lewandowskiego, Raphinhi, Gaviego, Joana Garcii czy Daniego Olmo. Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy uda podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. - Robert faktycznie coś poczuł, ale gdyby tam coś wielkiego się działo, to nie byłby w stanie dokończyć meczu. Były ustalenia między doktorem, Robertem i mną, że jeśli tylko coś poczuje, podnosi rękę i od razu go zmieniamy - tłumaczył Jan Urban, selekcjoner Biało-Czerwonych.

Specjalna przemowa Flicka do piłkarzy. "Chce przywrócić najlepszą formę"

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" pisze o szczegółach motywacyjnej przemowy Flicka do piłkarzy przed czwartkowym treningiem. "Trener Barcelony rozmawiał ze swoimi zawodnikami przed sesją i powiedział im, że każdy z nich musi dać z siebie wszystko. Niemiec poprosił ich również, aby w przypadku podjęcia dodatkowego treningu poza klubem, skoordynowali swoją decyzję. Flick chce przywrócić drużynie najlepszą formę, wykorzystując dwa kolejne mecze przed El Clasico" - czytamy w artykule.

"Trener Barcelony nie zamierza rezygnować ze swojego stylu gry i chce, by jego zawodnicy byli w pełni zaangażowani w grę pod presją, bo tylko w ten sposób unikną ryzyka w defensywie. W zeszłym sezonie Barcelonie zawsze udawało się nadrobić braki. Flick jest przekonany, że Barcelona wróci na właściwe tory, ale wszyscy muszą podążać w tym samym kierunku" - dodaje "Mundo Deportivo".

Z informacji pojawiających się w hiszpańskich mediach wynika, że Ferran Torres i Fermin Lopez mogą być do dyspozycji Flicka na sobotni mecz z Gironą. Niewykluczone, że swoje minuty w tym spotkaniu otrzyma też Lamine Yamal.

Lewandowski wypadł z gry na cztery-sześć tygodni, co oznacza, że może wrócić do rywalizacji nawet na początku grudnia. Barcelona powinna jakoś sobie poradzić bez Polaka, ponieważ do gry będzie Ferran, a Marcus Rashford też może występować na tej pozycji. To jednak nie zmienia faktu, że Barcelona myśli już nad następcą Lewandowskiego. Do tej pory media informowały o kandydaturach Dusana Vlahovicia z Juventusu czy Fisnika Asllaniego z Hoffenheim.

Co może być z samym Lewandowskim, który ma ważny kontrakt z Barceloną tylko do końca tego sezonu? Poza plotkami o Milanie pojawił się nowy trop - chodzi o Atletico Madryt, gdzie dużym entuzjastą talentu Polaka jest Diego Simeone. Dawniej podobną drogą podążał Luis Suarez, zdobywając z Atleti mistrzostwo Hiszpanii.

Do tej pory Lewandowski zagrał w dziewięciu meczach tego sezonu w barwach Barcelony, w których strzelił cztery gole.