Ależ popis Szczęsnego! Piłkarz Barcelony przecierał oczy. "Wygrałeś"

Były reprezentant Polski Wojciech Szczęsny oraz reprezentant Hiszpanii Ferran Torres wzięli udział w zabawie, którą wymyśliły media społecznościowe FC Barcelony. Piłkarze mieli zgadnąć nazwisko piłkarza FC Barcelony po klubach, w których grał, zanim trafił do aktualnych mistrzów Hiszpanii.

Wow! Ależ Wojciech Szczęsny ma wiedzę piłkarską

- Jestem w tym naprawdę dobry - powiedział skromnie Wojciech Szczęsny, zanim rozpoczął rywalizację z Ferranem Torresem. Okazało się rzeczywiście, że to Polak ma zdecydowanie większą wiedzę na temat piłkarzy FC Barcelony. Ferran Torres nie wiedział m.in., w jakich klubach grał Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. "To o mnie" - śmiał się Szczęsny, gdy podano jego poprzednie kluby w karierze. "Ty zaczynałeś w Arsenalu" - odpowiedział nieco zdziwiony Ferran Torres.

"Dawaj Ferran. Mamy tylko jednego piłkarza, który kiedyś grał w Chelsea" - mówił Szczęsny, gdy podano byłe kluby Andreasa Christensena. "Jestem w tym naprawdę dobry, bardzo dobry, wow" - dodał znów Polak, gdy odgadł, że chodzi o Hansiego Flicka, trenera FC Barcelony. "Wygrałeś" - przyznał na koniec Ferran Torres i obaj piłkarze serdecznie się wyściskali.

Całą zabawę można zobaczyć w linku poniżej.

Szczęsny w tym sezonie zagrał w trzech meczach, wpuścił siedem goli i ani razu nie zachował czystego konta. Bilans Ferrana Torresa to: 10 spotkań, pięć bramek i jedna asysta.

FC Barcelona w sobotę, 18 października wróci po przerwie na mecze reprezentacji do La Ligi. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka zagra przed własną publicznością z Gironą. Początek spotkania o godz. 16.15.

Zapraszamy Państwa na relacje na żywo z wszystkich spotkań FC Barcelony na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.