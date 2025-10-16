"Dwa przestępstwa". Kolejny skandal z udziałem Barcelony

FC Barcelona, tak jak pozostałe kluby, sposobią się do gry po zakończonej niedawno październikowej przerwie reprezentacyjnej. W Katalonii głośno ostatnio było o zawirowaniach wewnątrz klubu, dotyczących hierarchii i Hansiego Flicka. Teraz hiszpańskie media przedstawiły kolejne rewelacje. Tym razem traktują one o sprawach transferowych. Czy FC Barcelona złamała prawo?

Barcelona oszukiwała przy transferze Griezmanna? "Sędzia dostrzega"

"Sędzia dostrzega dwa przestępstwa w transferze Griezmanna do Barcelony" - głosi tytuł artykułu na portalu elmundo.es.

"Atletico Madryt zgłosiło sprawę do Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej (RFEF)", ponieważ posiadało istotne dowody na to, że klub negocjował bezpośrednio z piłkarzem w okresie od lutego do marca 2019 r." - podało źródło, informując, że sędzia prowadzący śledztwo w sprawie Barcelony w związku z wypłatą prowizji za transfery w okresie prezydentury Josepa Marii Bartomeu dostrzegł oznaki nieuczciwego zarządzania i fałszerstwa w wypłacie 15 milionów euro na rzecz Atlético Madryt.

Katalończycy mieli tą kwotą powstrzymać Atletico Madryt przed złożeniem skargi za negocjacje z Antoinem Griezmannem, który w ich czasie miał obowiązujący kontrakt z Atletico.

"Sąd śledczy nr 32 w Barcelonie, który niedawno postawił zarzuty Bartomeu i niektórym z jego głównych dyrektorów, stwierdza w postanowieniu, do którego dostęp uzyskał 'El Mundo', że należy dodać do sprawy transfer Antoine'a Griezmanna do FC Barcelony" - czytamy.

Arbitraż uważa, że Barcelona "naruszyła przepisy FIFA", które mówią o tym, że kluby nie mogą kontaktować się z zawodnikiem mającym obowiązujący kontrakt, jeśli wcześniej nie rozmawiały z jego drużyną. Wyjątkiem jest tu ostatnie sześć miesięcy obowiązywania umowy. W tym przypadku nie mówimy jednak o takiej sytuacji.

"Aby uniknąć ewentualnej sankcji ze strony RFEF, rzekomo, ze strony osób objętych dochodzeniem, przeprowadzono bezpośrednie negocjacje z Atletico Madryt i osiągnięto porozumienie, w którym wyceniono płatność w wysokości 15 milionów w zamian za nieprzedłożenie dowodów w postępowaniu, które zostało wszczęte" - informuje źródło, cytując postępowanie sądowe.

Antoine Griezmann w Barcelonie nie zaliczył udanego okresu. W 102 meczach zdobył 35 goli i 17 asyst. Obecnie jest zawodnikiem Atletico Madryt, do którego wrócił po czasie spędzonym w stolicy Katalonii.