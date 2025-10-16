Kibice Barcelony zobaczyli, kto ma zastąpić Lewandowskiego. "Nie do wiary"

Hiszpańskie media coraz częściej rozpisują się o nowych kandydatach, którzy mieliby zastąpić Roberta Lewandowskiego na środku ataku FC Barcelony od początku sezonu 2026/2027. Ostatnio włoski "Tuttosport" poinformował, że Deco, dyrektor sportowy FC Barcelony, kontaktował się z Darko Risticiem, agentem Dusana Vlahovicia, to napastnik Juventusu. Wcześniej wymieniane były nazwiska takich piłkarzy jak: Lautaro Martinez, Sehou Guirassy Benjamin Sesko i Moise Kean czy nawet Harry Kane.
Kibice FC Barcelony nie są zadowoleni, że do klubu miałby dołączyć 25-letni Serb Dusan Vlahović. Uważają, że nie jest on godnym kandydatem do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w roli "9" FC Barcelony.
"Barcelona poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego, ale pierwszy wybór zaskoczył wielu. Kibice Barcelony są wstrząśnięci doniesieniami łączącymi ich z niespodziewanym następcą Polaka. Fani uważają, że nie będzie on odpowiednim kandydatem do gry w ataku" - czytamy na Sportbible.com.
Portal cytuje też komentarze internautów.
Vlahović w tym sezonie zagrał w 11 spotkaniach, zdobył sześć bramek i miał asystę. W sumie jego bilans w Juventusie to 62 bramki, 15 asyst w 153 meczach.
FC Barcelona w sobotę, 18 października zagra przed własną publicznością z Gironą. Początek spotkania o godz. 16.15.
Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
