Kibice Barcelony zobaczyli, kto ma zastąpić Lewandowskiego. "Nie do wiary"

Hiszpańskie media coraz częściej rozpisują się o nowych kandydatach, którzy mieliby zastąpić Roberta Lewandowskiego na środku ataku FC Barcelony od początku sezonu 2026/2027. Ostatnio włoski "Tuttosport" poinformował, że Deco, dyrektor sportowy FC Barcelony, kontaktował się z Darko Risticiem, agentem Dusana Vlahovicia, to napastnik Juventusu. Wcześniej wymieniane były nazwiska takich piłkarzy jak: Lautaro Martinez, Sehou Guirassy Benjamin Sesko i Moise Kean czy nawet Harry Kane.

Kibice nie chcą Dusana Vlahovicia w FC Barcelonie

Kibice FC Barcelony nie są zadowoleni, że do klubu miałby dołączyć 25-letni Serb Dusan Vlahović. Uważają, że nie jest on godnym kandydatem do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w roli "9" FC Barcelony.

"Barcelona poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego, ale pierwszy wybór zaskoczył wielu. Kibice Barcelony są wstrząśnięci doniesieniami łączącymi ich z niespodziewanym następcą Polaka. Fani uważają, że nie będzie on odpowiednim kandydatem do gry w ataku" - czytamy na Sportbible.com.

Portal cytuje też komentarze internautów.

"Przepraszam, ale w czym on jest lepszy od Ferrana Torresa? No cóż, nie ma zbyt wielu opcji, więc po prostu szukajcie młodego napastnika na przyszłość",

"Powiedziałem to już wcześniej i powiem to jeszcze raz: Deco zrujnuje nasz klub",

"Uwierz mi, tego typu podpisanie umowy będzie końcem prezydentury Laporty",

"Proszę! Proszę, po prostu nie. Powinniśmy postawić wszystko na Alvareza",

"Wolałbym, żeby dla nas grał chodzący Lewandowski zamiast w pełni sprawnego Vlahovicia",

"To nie do wiary. To nie może być prawda" - to niektóre z komentarzy.

Vlahović w tym sezonie zagrał w 11 spotkaniach, zdobył sześć bramek i miał asystę. W sumie jego bilans w Juventusie to 62 bramki, 15 asyst w 153 meczach.

FC Barcelona w sobotę, 18 października zagra przed własną publicznością z Gironą. Początek spotkania o godz. 16.15.

Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.