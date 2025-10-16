Powrót na stronę główną
Kibice Barcelony zobaczyli, kto ma zastąpić Lewandowskiego. "Nie do wiary"
Kibice FC Barcelony nie są zadowoleni na wieści o potencjalnym kandydacie do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w ataku FC Barcelony. Dali temu wyraz w mediach społecznościowych.
Robert Lewandowski
Hiszpańskie media coraz częściej rozpisują się o nowych kandydatach, którzy mieliby zastąpić Roberta Lewandowskiego na środku ataku FC Barcelony od początku sezonu 2026/2027. Ostatnio włoski "Tuttosport" poinformował, że Deco, dyrektor sportowy FC Barcelony, kontaktował się z Darko Risticiem, agentem Dusana Vlahovicia, to napastnik Juventusu. Wcześniej wymieniane były nazwiska takich piłkarzy jak: Lautaro Martinez, Sehou Guirassy Benjamin Sesko i Moise Kean czy nawet Harry Kane.

Kibice nie chcą Dusana Vlahovicia w FC Barcelonie

Kibice FC Barcelony nie są zadowoleni, że do klubu miałby dołączyć 25-letni Serb Dusan Vlahović. Uważają, że nie jest on godnym kandydatem do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w roli "9" FC Barcelony. 

"Barcelona poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego, ale pierwszy wybór zaskoczył wielu. Kibice Barcelony są wstrząśnięci doniesieniami łączącymi ich z niespodziewanym następcą Polaka. Fani uważają, że nie będzie on odpowiednim kandydatem do gry w ataku" - czytamy na Sportbible.com. 

Portal cytuje też komentarze internautów. 

  • "Przepraszam, ale w czym on jest lepszy od Ferrana Torresa? No cóż, nie ma zbyt wielu opcji, więc po prostu szukajcie młodego napastnika na przyszłość", 
  • "Powiedziałem to już wcześniej i powiem to jeszcze raz: Deco zrujnuje nasz klub", 
  • "Uwierz mi, tego typu podpisanie umowy będzie końcem prezydentury Laporty", 
  • "Proszę! Proszę, po prostu nie. Powinniśmy postawić wszystko na Alvareza", 
  • "Wolałbym, żeby dla nas grał chodzący Lewandowski zamiast w pełni sprawnego Vlahovicia", 
  • "To nie do wiary. To nie może być prawda" - to niektóre z komentarzy. 

Vlahović w tym sezonie zagrał w 11 spotkaniach, zdobył sześć bramek i miał asystę. W sumie jego bilans w Juventusie to 62 bramki, 15 asyst w 153 meczach. 

FC Barcelona w sobotę, 18 października zagra przed własną publicznością z Gironą. Początek spotkania o godz. 16.15.

Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

