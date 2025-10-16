Modrić wróci do Realu Madryt! Już zaakceptował ofertę Pereza

Luka Modrić przed sezonem 2025/26 przeniósł się z Realu Madryt do AC Milanu. Chorwat we wrześniu skończył 40 lat, ale wciąż gra na najwyższym poziomie. Fani Milanu oraz działacze klubu są bardzo zadowoleni z jego postawy na boisku, więc nie można wykluczyć, że żywa legenda futbolu pozostanie w ekipie Rossonerich także na kolejną kampanię. Jednocześnie Modrić ma już plany na życie po zakończeniu kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczere wyznanie Rzeźniczaka. "Żona wysłała mnie do psychiatry"

Będzie powrót do Realu Madryt. Perez musi poczekać

Jak poinformował portal Defensa Central, Modrić przyjął ofertę Florentino Pereza, prezydenta Realu Madryt. Obie strony są już dogadane ws. przyszłości. Chorwat będzie pracował z dziećmi jako trener lub zostanie ambasadorem klubu.

Jednak według hiszpańskich dziennikarzy, praca z dziećmi jest dla niego wielkim marzeniem i postrzega ją jako idealny początek kariery trenerskiej. Można się zatem spodziewać, że Modrić obierze właśnie ten kierunek.

W całej historii powrotu 40-latka do Realu jest jedno "ale". Modrić zamierza bowiem po zakończeniu kariery zrobić sobie rok przerwy od piłki. Wszystko po to, by spędzić dużo więcej czasu z rodziną. Dokładając do tego informację, ze nie znamy właściwie momentu, w którym Chorwat zejdzie z boiska, trzeba przyznać, iż Real będzie musiał na niego trochę poczekać.

Na tym skupia się Modrić. Chce się godnie pożegnać

Utytułowany piłkarz ambitnie podchodzi do występu na przyszłorocznych mistrzostwach świata. Chorwacja jest już blisko bezpośredniego awansu na mundial, więc Modrić myśli o tym, jak najlepiej przygotować się do turnieju. Będzie to jego pożegnanie z karierą reprezentacyjną.

Czytaj także: Co się z nim stało?! Tak Oezil wygląda po zakończeniu kariery

Modrić ma koncie duże sukcesy z chorwacką kadrą. W 2018 roku sięgnął z nią po srebro mistrzostw świata, a cztery lata później po brąz. Chorwacja zdobyła też srebro Ligi Narodów (sezon 2022/23).