Barcelona skontaktowała się z następcą Lewandowskiego. To może zdecydować

"Tuttosport" podał, że Deco, dyrektor sportowy FC Barcelony, kontaktował się z Darko Risticiem, agentem Dusana Vlahovicia, napastnika Juventusu. Według włoskich mediów "Duma Kataloni" ma być zainteresowana zakontraktowaniem Serba. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż to zaskakujący ruch, ale nie można zapominać o tym, że umowa Vlahovicia ze "Starą Damą" wygasa 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, że Barcelona nie musiałaby płacić za transfer, co w jej sytuacji finansowej jest ogromnym atutem.

Vlahović postawił sprawę jasno. Rozstanie jest blisko

Wiele wskazuje na to, że serbski snajper nie zamierza przedłużać kontraktu z Juventusem. Według "Tuttosport" rozmowy klubu z zawodnikiem utknęły w martwym punkcie.

Barcelona monitoruje zatem na bieżąco jego sytuację. Oczywistym jest fakt, że "Duma Katalonii" marzyła o lepszym jakościowo napastniku, ale względy finansowe odgrywają na tyle dużą rolę, iż Vlahović naprawdę może być korzystną opcją.

O potencjalnym transferze pisze już część hiszpańskich mediów. "W wieku 26 lat Vlahovic idealnie wpisuje się w profil środkowego napastnika: silny w powietrzu, dobrze wykańczający akcje i z międzynarodowym doświadczeniem" - podkreślił serwis fichajes.net.

Widzą w nim następcę Lewandowskiego

Wciąż nie ma stuprocentowej pewności, że Robert Lewandowski odejdzie po zakończeniu sezonu z FC Barcelony, lecz trudno spodziewać się, by klub przedłużył z nim kontrakt. W tym przypadku głównym problemem jest to, że w przyszłym roku "Lewy" skończy 38 lat. Są obawy, że nie będzie w stanie grać już na takiej intensywności jak do tej pory. Fichajes.net podkreśla, że Vlahović mógłby go godnie zastąpić. Według tego medium Serb jest podobnym typem napastnika do Polaka.

Vlahović rozegrał w tym sezonie 8 meczów dla Juventusu, w których strzelił 4 gole. Piłkarzem "Starej Damy" jest od stycznia 2022 roku. Dotychczas w ekipie z Turynu uzbierał 153 spotkania. Zdobył 62 bramki i zanotował 15 asyst.