Wydali wyrok ws. Lewandowskiego. Oto co powinna zrobić Barcelona

"Informacja medyczna: Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie. Czas jego powrotu do zdrowia zależeć będzie od przebiegu urazu" - przekazała FC Barcelona w krótkim komunikacie. Owej kontuzji Polak nabawił się w trakcie październikowego zgrupowania. Kolejny uraz z pewnością nie sprzyja ewentualnym rozmowom w sprawie przedłużenia współpracy z Katalończykami. Media już od kilku tygodni sugerują, że klub raczej kolejnej umowy z naszym rodakiem nie podpisze. A co w sprawie sądzą kibice?

Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony? Kibice wyrazili zdanie ws. tego, co klub powinien zrobić

O głos poprosiła ich redakcja "Marki". Pod jednym z artykułów dotyczących przyszłości 37-latka dziennik zamieścił ankietę, pytając wprost: "Czy Barcelona powinna przedłużyć umowę z Lewandowskim?". Opublikowała też cztery opcje do wyboru. Czytelnicy wyrazili jasne zdanie w sprawie. Ba, postawili warunek Polakowi, o którego spełnienie może być piekielnie trudno, biorąc pod uwagę kontuzje.

Najwięcej głosów na ten moment uzbierała odpowiedź: "Nie [Barcelona nie powinna przedłużać umowy z Lewandowskim, przyp. red.], chyba że strzeli 30 goli w tym sezonie". Zagłosowało na nią aż 30 procent ankietowanych, czyli niemal 1500 osób. Niewiele mniej czytelników postawiło na: "Nie [Barcelona nie powinna przedłużać umowy z Lewandowskim, przyp. red.], pod żadnym pozorem", bo ta opcja uzyskała 29 procent głosów. Widać więc, że fani nie są raczej pozytywnie nastawieni do scenariusza, w którym Polak pozostaje w klubie, chyba że rozegra kolejny kapitalny sezon, niewiele gorszy do poprzedniego - strzelił w nim ponad 40 goli.

Pozostałe głosy rozłożyły się na dwie odpowiedzi. 27 procent ankietowanych zaznaczyło, że: "Tak, [Barcelona powinna przedłużyć kontrakt, przyp. red.], ale tylko na rok" i 14 procent na: "Tak [Barcelona powinna przedłużyć umowę, przyp. red.], i to na kilka lat". Tak więc pozostaje nam czekać na to, jaką decyzję podejmą władze klubu. Zdanie kibiców na ten moment jest znane, choć głosowanie wciąż trwa i wiele się jeszcze może zmienić. Opisane wyniki to stan na czwartek 16 października na godzinę 13:15.

Problemy Lewandowskiego

Lewandowski wystąpił w dziewięciu meczach tego sezonu, zdobywając cztery gole. Średnio trafiał co 108 minut. Hansi Flick nie stawia już na niego tak ochoczo od pierwszych minut, jak robił to w minionej kampanii, ale mimo wszystko daje szanse Polakowi. Przez najbliższe cztery, a nawet sześć tygodni będzie musiał jednak poradzić sobie bez naszego rodaka. Lewandowskiego ominie m.in. El Clasico.