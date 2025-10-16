To byłby hit! Widzi Lewandowskiego w prawdziwym gigancie. "Uwielbia"

Jeszcze niedawno nikt nie wyobrażał sobie jedenastki FC Barcelony bez Roberta Lewandowskiego. Pod koniec zeszłego sezonu Polaka zaczęły jednak męczyć problemy zdrowotne. Te pojawiły się u niego też w sierpniu, a także ostatnio, podczas zgrupowania reprezentacji Polski. W międzyczasie w klubie z Katalonii wzrosła pozycja Ferrana Torresa. I obecnie wielu kibiców jest nawet zdania, że przyszedł czas, aby Lewy powoli żegnał się z ekipą Hansiego Flicka.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski sprawdził Grosickiego! Hit internetu. Kosecki ocenia

To będzie nowy klub Lewandowskiego? Zaskakujący typ

FC Barcelona może zdecydować się na nieprzedłużenie kontraktu z Lewandowskim z kilku powodów. Po pierwsze, ma już 37 lat i siłą rzeczy jest u końcu kariery. Po drugie, coraz częściej doznaje kontuzji, co odbija się też na jego dyspozycji sportowej. A po trzecie, jest najlepiej zarabiającym piłkarzem zespołu i jego "utrzymanie" jest dla mistrza Hiszpanii po prostu drogie.

ZOBACZ TEŻ: A jednak! Gwiazdor Barcelony podpisał nowy kontrakt. Ujawniono zarobki

Nie znaczy to jednak, że w świecie futbolu nie ma zespołów, które z otwartymi rękoma przyjęłyby Polaka w swoich szeregach. Lewandowski najczęściej łączony był z zespołami Saudi Pro League, ostatnio nasiliły się też pogłoski o AC Milanie. Tomasz Ćwiąkała w programie Kanału Sportowego stwierdził jednak, że według niego 37-latek... mógłby zostać w Hiszpanii.

- Milan jest prawdopodobny. Ale ja mam taką teorię... Lewandowski w Atletico. Na jeden sezon. Z Sorlothem są przeboje. Simeone uwielbia Lewandowskiego. Były takie ruchy w Atletico - Suarez, Villa. Do tego do pogodzenia są kwestie rodzinne - powiedział Ćwiąkała.

Lewandowski obecnie leczy kontuzję mięśnia dwugłowego uda. Przewiduje się, że będzie pauzował kilka tygodni i ominie między innymi El Clasico.