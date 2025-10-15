Tego jeszcze nie było! Oto niespodziewany następca Lewandowskiego

Przed transferem do FC Barcelony Wojciech Szczęsny wyznał w rozmowie z Foot Truckiem, że największy talent, z którym grał, to... Kenan Yildiz. - Grałem z dobrymi zawodnikami i ja takiego talentu nie widziałem - mówił w 2024 roku. - Z kimś się założyłem, że w ciągu pięciu lat Kenan będzie nominowany do Złotej Piłki. I jestem spokojny, że wygram ten zakład - dodał. Po transferze do FC Barcelony ta optyka się zmieniła, bo zobaczył na żywo w akcji Lamine'a Yamala, którego nazwał "największym talentem technicznym, jaki widział w życiu".

Wybuch talentu Kenana Yildiza

Turek trafił do Juventusu w 2022 roku, kiedy wygasł mu kontrakt z Bayernem Monachium. W tym sezonie w barwach Juventusu (licząc z Klubowymi Mistrzostwami Świata) Kenan Yildiz rozegrał 12 meczów i strzelił pięć goli oraz dołożył sześć asyst. W ostatnich dwóch meczach el. do mistrzostw świata Turek strzelił trzy gole - dwa z Bułgarią i jedną z Gruzją.

Jego gwiazda rozbłysnęła szybko i dosyć niespodziewanie. Ma dopiero 20 lat, a - jak zauważają dziennikarze "Mundo Deportivo" - już dostał koszulkę z dziesiątką na plecach, która wcześniej była noszona przez m.in. Michela Platiniego, Roberto Baggio, Zinedine'a Zidane'a czy Alessandro del Piero.

Media: Yildiz może zostać następcą Lewandowskiego

Jego ostatnie występy były fantastyczne i nic dziwnego, że wzbudził zainteresowanie większych klubów. "Mundo Deportivo", które powołuje się na doniesienia "La Gazzetty dello Sport" informuje, że Turek może być następcą Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. "Wśród zainteresowanych (Yildizem - przyp. red.) znajduje się FC Barcelona, a także Arsenal i Chelsea. Klub ze Stamford Bridge jest drużyną, która najbardziej naciska" - czytamy.

Ponadto włoski dziennik twierdzi, że Barcelona liczy na to, że Turka przekona "atrakcyjność koszulki", którą niegdyś zakładał Leo Messi. Jednak ma godnego rywala - Chelsea. Drużyna prowadzona przez Enzo Marescę miała jednak się nie poddawać "po odrzuceniu latem oferty w wysokości 67 milionów euro", a Arsenal ma "szykować się do działania" - podaje "MD".

Tyle może chcieć zarabiać Yildiz

"Mundo Deportivo" podkreśla, że Yildiz jest uważany za "gwiazdę, cieszącą się największym zainteresowaniem", ale zajmuje dopiero dziewiętnaste miejsce w rankingu wynagrodzeń Juventusu. "Yildiz ma kontrakt z Juventusem do 2030 roku, a klub z Turynu doskonale zdaje sobie sprawę, że jego pensja jest za niska, dlatego starają się ją podnieść, ale jak dotąd ta próba nie przyniosła żadnych znaczących postępów" - czytamy.

"La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że Turek nie chce zarabiać tyle, co Dusan Vlahović, czyli około 12 mln euro, ale chce, by jego pensja wynosiła około 6 mln euro, czyli tyle, ile zarabia nowo przybyły Jonathan David.

Kenan Yildiz jest aktualnie wyceniany na 75 mln euro przez serwis Transfermarkt. Turek w sumie rozegrał 92 mecze dla Juventusu. Zdobył w nich 18 goli i dołożył 15 asyst.