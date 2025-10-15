W październiku kontuzje nie oszczędzają polskich napastników FC Barcelony. We wtorek klub ogłosił, że kolejny uraz mięśniowy dopadł Roberta Lewandowskiego. Kilka dni wcześniej nadeszły wieści jeszcze bardziej dramatyczne, bo głoszące o znacznie poważniejszej kontuzji Pajor, która według pierwszych diagnoz miała zerwać więzadła w kolanie. Na całe szczęście stan zdrowia Polki okazał się znacznie mniej poważny niż pierwotnie zakładano. "[Badania] potwierdziły uraz kompleksu tylno-bocznego prawego kolana bez innych urazów towarzyszących. Leczenie będzie zachowawcze, a szacowany czas rekonwalescencji wyniesie od 4 do 6 tygodni" - zakomunikowała FC Barcelona.

Koleżanki nie zapomniały o Pajor. Zrobiły jej miejsce na drużynowej fotografii

Mimo to kobiecy zespół "Dumy Katalonii" będzie musiał radzić sobie bez swojej najgroźniejszej strzelby, która od początku sezonu była w świetnej formie. W ośmiu spotkaniach zdobyła dziewięć goli i zaliczyła trzy asysty. Trafiała do siatki m.in. w pierwszej kolejce LM z Bayernem Monachium (7:1), czy ostatnim feralnym spotkaniu z Atletico Madryt (6:0), w którym doznała urazu. Dlatego koleżanki z zespołu w obliczu kontuzji Pajor postanowiły pokazać, jak ważną jest postacią w ich drużynie.

Dzień przed wyjazdowym spotkaniem z AS Romą piłkarki Barcelony odbyły trening, po którym całej drużynie wraz ze sztabem zrobiono zdjęcie. Na fotografii w dolnym rzędzie widnieje pusta przestrzeń. Jak się okazało, w ten sposób drużyna chciała pokazać, że pamięta o Pajor, która pomimo swojej nieobecności wciąż ma miejsce w zespole.

Z kolei dziennik "Mundo Deportivo" napisał, że piłkarki mistrza Hiszpanii nie ograniczają się tylko do tego gestu. "Po zdecydowanym zwycięstwie w debiucie nad Bayernem (7:1), w środę (godz. 21:00) przyjadą do Romy i będą chciały zadedykować kolejne zwycięstwo polskiej zawodniczce, która doznała kontuzji" - czytamy w artykule zatytułowanym "Barca będzie kontynuować strzelanie goli w Lidze Mistrzów dla Pajor".