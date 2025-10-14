Media: To koniec Lewandowskiego w Barcelonie. "Już zrozumiał"

Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie. Hiszpańskie media pisały, że reprezentant Polski może nie zagrać nawet sześć tygodni. Tymczasem Mateusz Ligęza, dziennikarz Radia ZET poinformował, że przerwa będzie trzytygodniowa. Jedno jest pewne - Lewandowski nie zagra w El Classico z Realem Madryt, które odbędzie się 26 września na Santiago Bernabeu.

Robert Lewandowski kontuzjowany. Tymczasem w Hiszpanii dyskutują o jego transferze

Robert Lewandowski jest kontuzjowany, a tymczasem hiszpańscy dziennikarze bardziej niż o jego urazie, dyskutują o jego odejściu. Julien Escude przyznał, że FC Barcelonie wcale nie jest potrzebny środkowy napastnik.

- Lewandowski już zrozumiał, że Lamine jest liderem Barcelony. Być może napastnik światowej klasy nie jest potrzebny Barcelonie. Mógłby nim być Oyarzabal. Ferran Torres też mógłby w pewnych momentach pełnić tę rolę, a nawet ktoś taki, jak Sorloth, który zna La Ligę i jest silnym napastnikiem - przyznał Julien Escude, były piłkarz Ajaxu, Sevilli oraz Besiktasu.

Eksperci podkreślają też, że FC Barcelony też raczej nie stać na pozyskanie środkowego napastnika.

- Po przedłużeniu kontraktu z Yamalem nie wiem, czy Barcelona jest w stanie podpisać wielomilionową umowę. Teraz nadchodzi czas na przedłużenie kontraktu de Jonga, co jest fantastyczną wiadomością, biorąc pod uwagę jego formę - powiedział Carlos Carpio, dziennikarz dziennika "Marca".

- Dziewiątka to pozycja, która jest obecnie najbardziej przepłacana w stosunku do wyników. Jeśli nie możesz pozyskać napastnika takiego jak Haaland czy kogoś o podobnym statusie, może powinieneś postawić na skrzydłowego - dodał z kolei Escude.

Robert Lewandowski w tym sezonie zagrał w FC Barcelonie w dziewięciu spotkaniach i zdobył cztery bramki.

FC Barcelona w sobotę, 18 października wróci do meczów w La Lidze. Tego dnia podejmie Gironę. Początek spotkania o godz. 16.15.

