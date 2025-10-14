W Barcelonie już wiedzą. To on ma zastąpić Lewandowskiego. "Barberowski"

Dla Roberta Lewandowskiego mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie jest już drugą kontuzją w tym sezonie. Wstępne przewidywania mediów co do absencji piłkarza dość znacząco się różnią. Dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza głosi, że ta potrwa trzy tygodnie. Źródła w Hiszpanii donoszą o przerwie wynoszącej od czterech do sześciu tygodni. Niemal pewne jest, że Polak nie wykuruje się na mecz z Realem Madryt, który Barcelona zagra 26 października. Ale ta dłuższa absencja oznaczałaby, że kapitan opuści też ostatnie mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią (15 listopada) i Maltą (18 listopada).

Zobacz wideo Tak Lewandowski podsumował Jana Urbana jako selekcjonera

Hiszpanie znaleźli następcę Lewandowskiego? "Alternatywa B"

W obliczu kontuzji Polaka kłopot ma także Hansi Flick. Oczywiście teraz pierwszym wyborem Niemca na pozycji numer "9" będzie Ferran Torres. W przeszłości często grywał na niej także Marcus Rashford, więc w razie potrzeby i Anglik mógłby tam wystąpić. Jednak kataloński "Sport" podsunął inną opcję do rozpatrzenia, która mogłaby zostać wdrożona już w tym momencie.

Hiszpański dziennik zwrócił uwagę na zespół rezerw FC Barcelony, w których występuje Victor Barbera. To wychowanek klubu, który jednak w sezonie 2023/2024 zaliczył przygodę za granicą, a dokładnie w rezerwach Club Brugge, dla których strzelił 6 bramek. Miał też okazję kilka razy wystąpić w meczach pierwszej drużyny.

"Komentator meczów Młodzieżowej Ligi w telewizji Movistar, Jaume Naveira, ochrzcił Victora Barberę mianem Barberowskiego ze względu na jego wysoką umiejętność wykańczania akcji w polu karnym. Barbera eksplodował jako strzelec bramek w Młodzieżowej Lidze Mistrzów w sezonie 2022/2023" - głosi artykuł "Sportu". We wspomnianej edycji MLM Barbera strzelił siedem goli w pięciu spotkaniach.

21-latek jak na razie może zaliczyć do udanych także obecne rozgrywki. W sześciu ligowych kolejkach strzelił pięć bramek i zaliczył asystę. Prawdziwy popis dał w ostatnim spotkaniu z Reus FC Reddis, w którym zespół wygrał 4:2, a napastnik zdobył hat tricka.

"Oprócz skuteczności w polu karnym Barbera oferuje poświęcenie w pressingu. [...] Barbera jest również zawodnikiem dysponującym większymi zasobami technicznymi, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. W meczu z Reus jego drugi gol był pokaz talentu i kontroli na piłką, której sam Robert Lewandowski mógłby pozazdrościć" - napisał hiszpański dziennik.

Poniżej znajduje się skrót wspomnianego spotkania FC Barcelona Athletic - Reus FC Reddis. Owszem, wprawdzie to czwarty poziom rozgrywek, ale wspomniana przez "Sport" druga bramka (czas: 1:50) może robić wrażenie. Inną kwestią jest, że młody Hiszpan, podobnie jak Lewandowski w ostatnim występie klubowym, także nie wykorzystał rzutu karnego.