Tyle ma pauzować Lewandowski. Fatalne wieści ws. El Clasico i reprezentacji

"Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie" - głosił komunikat FC Barcelony, która jednak nie podała informacji, kiedy należy spodziewać się powrotu piłkarza do gry. Jako jeden z pierwszych informacje na ten temat przekazał dziennik "Mundo Deportivo". Według niego doszło do zerwania ścięgna podkolanowego w lewej nodze, a czas wyleczenia urazu szacowano na od czterech do sześciu tygodni.

Diagnoza jest bardziej optymistyczna? "Doznał naderwania, a nie zerwania"

Dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza postanowił sprostować doniesienia Hiszpanów, powołując się na źródła z kręgu piłkarza.

"Lewandowski będzie pauzować około 3 TYGODNI - info z otoczenia RL9. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, Lewy doznał naderwania, a nie zerwania mięśnia dwugłowego - bo już lata sporo fałszywych komunikatów. Na pewno opuści El Clasico" - poinformował Ligęza [pisownia oryginalna].

W istocie, nawet przy optymistycznej wersji, którą jest naderwanie mięśnia i trzytygodniowa przerwa, Lewandowskiemu trudno byłoby wyrobić się na hitowy mecz z Realem Madryt. Ten odbędzie się 26 października na Santiago Bernabeu.

Z kolei portal Weszło napisał: - "Lewandowski jest już w Barcelonie, gdzie przeszedł badania. Z naszych informacji wynika, że kontuzja jest odnowieniem urazu, z którym napastnik borykał się na początku sezonu".

Weszło przychyla się do mniej optymistycznej, hiszpańskiej wersji, która zakłada sześć tygodni absencji 37-latka. "Jak udało nam się ustalić w otoczeniu reprezentacji Polski, istnieje ogromne ryzyko, że kapitan kadry nie zagra w meczach z Holandią i Maltą" - czytamy.

Listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski odbędzie się w połowie następnego miesiąca. 14 listopada podopieczni Jana Urbana zagrają z Holandią. Trzy dni później zakończą zmagania w grupie G spotkaniem z Maltą.

Czy Lewandowski zdąży wykurować się na te mecze? O tym zapewne dowiemy się w najbliższym czasie. Martwić może natomiast fakt, że kontuzje mięśniowe ostatnio go nie oszczędzają, o czym na X przypomniał Tomasz Włodarczyk.

"To czwarty uraz mięśniowy Lewandowskiego w ciągu 16 miesięcy" - napisał dziennikarz Meczyków.