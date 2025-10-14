Ależ zwrot ws. przyszłości Ter Stegena! Jest jeden warunek

Marc-Andre ter Stegen przeszedł w lipcu operację z powodu problemów z dolną częścią pleców. Zdaniem katalońskiego "Sportu" będzie mógł wrócić do gry od stycznia. Jednak Niemiec nie ma przyszłości w zespole - jest on trzecim bramkarzem FC Barcelony. "Jedynką" jest Joan Garcia, a jego zmiennikiem Wojciech Szczęsny, który wskoczył do bramki po kontuzji Hiszpana.

"AS" o przyszłości ter Stegena: "Nie powinno być problemu, jeśli..."

Ter Stegen był wypychany z FC Barcelony od jakiegoś czasu. Sam zawodnik w pewnym momencie poszedł na "wojnę" z klubem, ale ostatecznie osiągnięto porozumienie. Źródła katalońskiego "Sportu" informowały, że priorytetem golkipera jest pozostanie w klubie, a ten dał mu "całkowitą swobodę decydowania o swojej przyszłości".

Teraz Hiszpański "AS" pisze, że nadszedł czas, by podjąć decyzję, co z nim zrobić po wypisaniu go ze szpitala. W czasie, kiedy ter Stegen pracuje z rehabilitacją, klub myśli, co dalej. Jaka czeka go przyszłość? "Jeśli Ter Stegen zgodzi się zostać rezerwowym, nie powinno być problemu z jego pozostaniem do końca sezonu, aby mogli ponownie omówić jego przyszłość latem przyszłego roku" - czytamy.

Serwis przypomina, że to niesie za sobą ryzyko, że ter Stegen nie zostanie powołany na nadchodzące mistrzostwa świata. "To jego ostatnia szansa, aby zagrać w podstawowym składzie w ważnym turnieju z reprezentacją" - podkreślono.

"Trener reprezentacji Niemiec - Julian Nagelsmann i inni radzą mu, aby znalazł drużynę, w której będzie mógł grać, aby być w formie na Mistrzostwa Świata" - zakończono.

Po czterech kolejkach eliminacji do mistrzostw świata Niemcy plasują się na pierwszym miejscu w grupie z dorobkiem dziewięciu punktów. Druga Słowacja ma tyle samo "oczek". Trzecia Irlandia północna traci trzy pkt do rywali. W ostatnim meczu podopieczni Juliana Nagelsmanna pokonali Irlandczyków po trafieniu Nicka Woltemade'a.