Absolutny rekord! Media: Real Madryt gotów sprzedać gwiazdora za 250 mln

Wokół Viniciusa Juniora pojawiły się ogromne kontrowersje. Anna Silva oskarżyła go o to, że piłkarz prosił o jej intymne zdjęcia i filmy, będąc w relacji z Virginią Fonsecą. Brazylijczyk wystosował obszerne przeprosiny. "Wszyscy przechodzimy przez momenty, które sprawiają, że reflektujemy się i rozwijamy. Ostatnio doświadczyłem sytuacji, w której nie zachowałem się zgodnie z tym, co chcę reprezentować i związkami, jakie chce budować. Virginia to wspaniała kobieta, wzorowa matka i ktoś, do kogo czuje mnóstwo przywiązania oraz respektu. Już trzy razy odwiedziła mnie w Madrycie, zostawiając swoje życie i zobowiązania. Nie byliśmy oficjalnie parą, ale uczucie było szczere. Nie wstydzę się przyznać, że byłem lekkomyślny, nie zareagowałem w odpowiedni sposób i zawiodłem ją. Z tego powodu chcę publicznie przeprosić z całego serca" - napisał.

REKLAMA

Zobacz wideo Real Madryt po prostu się skompromitował! Absolutna żenada. Histeria

"Trzęsienie ziemi" w Madrycie. Vinicius może odejść

Teraz głośno zrobiło się nt. potencjalnego transferu Brazylijczyka z Realu Madryt. Od jakiegoś czasu Vinicius jest kuszony przez pieniądze Saudyjczyków. Przed startem sezonu miał otrzymać lukratywny kontrakt na mocy którego miał zarobić miliard euro w ciągu pięciu lat. Ostatecznie Brazylijczyk został w Madrycie, ale jak się okazuje - niedługo może się to zmienić.

Jak informuje Sacha Tavolieri ze "Sky Sports", w Madrycie szykuje się "trzęsienie ziemi", a Vinicius Junior nie jest już nie do ruszenia z Realu. "Klub poważnie rozważa sprzedaż piłkarza do Arabii Saudyjskiej latem przyszłego roku" - czytamy.

Zobacz też: Złota Piłka, a tu nagle takie wieści ws. Viniciusa. "To pewne"

"Oczekiwana kwota? Nie mniej niż 250 milionów euro za brazylijską gwiazdę. To scenariusz, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się nie do pomyślenia..." - zaznaczono. Gdyby transfer się ziścił, to byłby najdroższy w historii futbolu! Dotychczas najdrożej sprzedanym zawodnikiem pozostaje Neymar, który latem 2017 roku trafił z FC Barcelony do PSG za 222 miliony euro.

W tym sezonie Vinicius Junior rozegrał 16 meczów (licząc Klubowe Mistrzostwa Świata), w których strzelił sześć goli i dołożył pięć asyst. W samej LaLidze zanotował pięć trafień i cztery asysty w ośmiu meczach. Aktualnie Transfermarkt wycenia go na 150 mln euro. Brazylijczyk trafił do Realu Madryt w 2018 roku, a jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

Niedawno mówiło się, że jego kontrakt zostanie przedłużony. Na razie nie ma informacji, czy to wciąż aktualne i na jakim etapie są rozmowy.