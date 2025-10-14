Barcelona ogłosiła przed El Clasico! Lewandowski w roli głównej

Odkąd Hansi Flick został trenerem FC Barcelony, zespół z Katalonii może pochwalić się nieskazitelnym bilansem w meczach z Realem Madryt. Mistrzowie Hiszpanii pokonywali największego wroga przy każdej okazji, a były takowe aż cztery, bo do dwóch meczów ligowych (4:0 i 4:3) doszły jeszcze finały Superpucharu Hiszpanii (5:2) oraz Pucharu Króla (3:2). Jednak jak dotąd w tym sezonie to "Królewscy" są w stabilniejszej, wyższej formie i to oni po ośmiu kolejkach prowadzą w tabeli La Liga, więc październikowe El Clasico zapowiada się wybornie.

Coldplay, Rolling Stones, Drake. Barcelona tworzy prawdziwą galerię sław na koszulkach

Wiemy już, w jakich koszulkach Katalończycy wystąpią w tym spotkaniu. Odkąd klub nawiązał współpracę ze Spotify, Barcelona co jakiś czas umieszcza na swych trykotach logo jakiegoś znanego na całym świecie artysty, przede wszystkim właśnie przy okazji ligowego El Clasico. W zeszłym sezonie jesienią w Madrycie zagrali z logiem zespołu Coldplay, a w maju w Barcelonie na koszulkach widniało logo Travisa Scotta (wcześniej grali też choćby w koszulkach z motywem Rolling Stones i Drake'a). Tym razem nie będzie inaczej, a klub potwierdził, kto jest następny w kolejce.

Spot z Yamalem i Lewandowskim ujawnił wszystko. Ed Sheeran zawita na koszulki Barcelony

To Ed Sheeran. Pogłoski o tym krążyły już kilka tygodni temu, ale teraz klub potwierdził to oficjalnie w specjalnym spocie promującym koszulki z logiem rudowłosego gwiazdora muzyki. W nagraniu udział wzięły największe gwiazdy zarówno męskiej, jak i kobiecej FC Barcelony z Robertem Lewandowskim, Lamine'm Yamalem i Alexią Putellas na czele.

Sam Ed Sheeran jest fanem piłki nożnej, choć jego sercu najbliższa jest nie Barcelona, a drugoligowy angielski klub Ipswich Town (aktualnie 9. miejsce w Championship). Jest zresztą jego mniejszościowym udziałowcem. Tak czy inaczej, jego logo zawita na koszulki katalońskiego klubu. Czy przyniesie szczęście? Przekonamy się w niedzielę 26 października w Madrycie. Mecz rozpocznie się o 16:15.