Sensacyjny transfer Lewandowskiego? Ależ słowa. "Żona trzyma go krótko"

Robert Lewandowski rozgrywa czwarty sezon w FC Barcelonie. Być może ostatni, na co wskazywałyby ostatnie doniesienia hiszpańskich mediów. Jednak nawet gdyby tak się stało, to 37-latek powinien z łatwością znaleźć nowy klub. Również dlatego, że wzorowo się prowadzi.

Robert Lewandowski pod lupą. Oto jak widzą rolę Anny Lewandowskiej

Temat podjął brytyjski serwis talksport.com. "Kluby Premier League zostały wezwane do skorzystania z szokującej decyzji Barcelony o niezaoferowaniu Lewandowskiemu nowego kontraktu" - czytamy w tekście, który wbrew pozorom nie dotyczy spekulacji transferowych.

"Lewandowski jest u schyłku swojej kariery, skończył 37 lat w sierpniu, ale nie ma powodów do obaw o jego formę. Kapitan reprezentacji Polski strzelił 42 gole w zeszłym sezonie i ma ich cztery we wszystkich rozgrywkach w tym roku, mimo że tylko w czterech meczach wystąpił w wyjściowym składzie. Kontuzje Lewandowskiego nie powinny zniechęcać klubów Premier League w przyszłym roku, ponieważ żona utrzymuje go w szczytowej formie" - napisano. I to właśnie wpływ Anny Lewandowskiej na karierę męża jest głównym wątkiem.

"Anna, guru fitnessu i była mistrzyni świata w karate, uważa, że to właśnie nietypowe nawyki żywieniowe pozwoliły napastnikowi utrzymać się w świetnej dyspozycji" - podkreślono. I przypomniano słowa kobiety sprzed roku, że Lewandowski "jest fizycznie o 11 lat młodszy, niż wskazywałby na to jego wiek, a to za sprawą 'odwrotnej diety'".

O tym specyficznym podejściu pary do żywienia pisał "The Times": "Posiłki zaczynają się od deseru - zazwyczaj brownie - po którym następuje ryż lub kasza gryczana, potem mięso lub ryba, a na końcu sałatka lub zupa. Chodzi o to, aby oddzielić węglowodany od białek, aby organizm nie był przytłoczony mieszanką produktów i składników".

Z tamtego artykułu talksport.com przytoczył również słowa Lewandowskiej dotyczące podejścia do snu. - Żadnego niebieskiego światła, żadnego telewizora w sypialni. Materac musi być wysokiej jakości. Zapach w pokoju ma być naprawdę wyjątkowy. Temperatura w pomieszczeniu nie przekracza 21 stopni Celsjusza - mówiła. Ponadto małżonkowie zatrudnili trenera od spania.

Dlatego Robert Lewandowski nie wypada z formy? "Żona trzyma go dość krótko"

Brytyjski serwis przypomniał słowa Pepa Guardioli, trenera napastnika z czasów Bayernu Monachium, że jego podopieczny to "najbardziej profesjonalny piłkarz", który "myśli o właściwym jedzeniu, śnie i treningu 24 godziny na dobę".

Być może dzięki temu Polak (w przypadku odejścia z Barcelony po sezonie) jeszcze będzie miał okazję zagrać w topowej lidze. - Klub Premier League powinien podpisać z nim kontrakt przynajmniej na rok - ocenił komentator piłkarski Andy Brassell, który także zwrócił uwagę na wpływ małżonki gracza.

- Ma jeszcze mnóstwo energii, w zeszłym sezonie był fantastyczny. Najlepszy od kilku sezonów. Oczywiście wszyscy wiemy, że jego żona jest dietetyczką i trzyma go dość krótko, co też robi różnicę. Generalnie jego kondycja fizyczna jest znakomita. Nadal jest jedną z najgroźniejszych "dziewiątek" w światowej piłce nożnej - podsumował.

Robert Lewandowski wróci do gry w sobotę 18 października, kiedy FC Barcelona podejmie Gironę w meczu ligowym.