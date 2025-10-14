Robert Lewandowski ma odejść z FC Barcelony po zakończeniu sezonu, przynajmniej wedle ustaleń hiszpańskich mediów. Do kwestii przyszłości polskiego napastnika postanowił odnieść się Fabrizio Romano, włoski dziennikarz specjalizujący się w tematach związanych z rynkiem transferowym.

Robert Lewandowski na wylocie z FC Barcelony? Fabrizio Romano wyjaśnia

- Są konkretne szanse, że Lewandowski odejdzie z Barcelony po zakończeniu sezonu. To realna możliwość, wie to piłkarz, wie to klub - powiedział Romano w filmie na swoim kanale na YouTubie. Następnie zwrócił uwagę na wiek zawodnika, który mimo to "bardzo dobrze radzi sobie w Barcelonie".

Przez to cała sprawa jest bardziej złożona. - Na dziś nikt z Barcelony - ani prezes, ani dyrektor (sportowy - red.) nie powiedział Lewandowskiemu wprost, że to koniec - wyjawił. A jak wygląda to z perspektywy piłkarza? - Nie przyszedł do klubu i nie powiedział: "Odchodzę po zakończeniu sezonu". Na razie nie miały miejsca formalne kroki - dodał Romano.

Oto priorytet Roberta Lewandowskiego i FC Barcelony

Generalnie temat przyszłości Polaka nie jest obecnie pierwszoplanowym. - Moje informacje są takie, że Barcelona jako klub: trener, prezes, dyrektor, wszyscy inni oraz sam Lewandowski są całkowicie skupieni na tym sezonie. On wierzy, że w tej drużynie może rywalizować o wszystkie trofea, jest o tym przekonany - oznajmił dziennikarz.

Sam piłkarz też woli na razie nie zaprzątać sobie głowy sprawami kontraktowymi. - Planowanie przyszłości, teraz gdy rozgrywa bardzo ważny sezon w Barcelonie, nie jest w jego stylu. Jest świadomy możliwości odejścia jako wolny agent, to konkretny scenariusz na 2026 rok, ale nic nie zostało zakomunikowane ani żadne decyzje podjęte. Jest skupiony na sezonie, zdobywaniu trofeów, a w przyszłym roku będzie czas na ruchy - powiedział Włoch.

- Czy (odejście Lewandowskiego po sezonie - red.) jest możliwe? Na pewno. Ale nie jest przesądzone, bo nie zostało potwierdzone ani nie zapadły żadne decyzje między stronami - tak podsumował ten temat Romano.

Od początku sezonu Robert Lewandowski rozegrał dziewięć meczów dla FC Barcelony. W nich strzelił cztery gole.