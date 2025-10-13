W Barcelonie czekali na koniec meczu Polski. Tak napisali o Lewandowskim

Reprezentacja Polski zakończyła październikowe zgrupowanie, podczas którego wygrała z Nową Zelandią (1:0) i Litwą (2:0). Gole dla Biało-Czerwonych strzelali Piotr Zieliński, Sebastian Szymański i Robert Lewandowski. Tego ostatniego bacznie oglądano w Barcelonie. W Katalonii odetchnęli z ulgą, bowiem Polak będzie do dyspozycji Hansiego Flicka na najbliższe mecze.

W Barcelonie świętują. Chodzi o Lewandowskiego

"Trener na szczęście będzie mógł liczyć na Frenkiego de Jonga, Roberta Lewandowskiego i Andreasa Christensena, którzy w ostatnią niedzielę zakończyli drugi z dwóch meczów w swoich reprezentacjach narodowych i wyszli z nich bez szwanku" - napisał kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Źródło zwróciło uwagę, że zawodnicy uniknęli tzw. "wirusa FIFA", jak nazywane bywają kontuzje odniesione podczas meczów reprezentacji. FC Barcelona, która zmaga się z problemami zdrowotnymi wielu swoich istotnych piłkarzy - na czele z Laminem Yamalem - wkrótce rozegra kolejne spotkania w lidze i Lidze Mistrzów.

"Lewandowski ponownie strzelił gola dla swojej reprezentacji. Po tym, jak w zeszły czwartek nie wziął udziału w towarzyskim meczu z Nową Zelandią, Lewy rozpoczął dziś mecz i zagrał 90 minut w meczu z Litwą (0-2) i strzelił drugiego gola piękną główką. Polska zajmuje drugie miejsce w grupie G, trzy punkty za Holandią i wciąż może zakwalifikować się jako pierwsza. W następnym meczu w listopadzie Lewandowski i De Jong zmierzą się ze sobą w Polsce" - odnotowało "Mundo Deportivo".

Do tego czasu FC Barcelona rozegra sześć meczów - najbliższy już 18 października z Gironą (16:15).