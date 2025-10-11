Hiszpanie już wiedzą. To się nie spodoba Lewandowskiemu

Ten czas nieuchronnie się już zbliża. Czas, kiedy FC Barcelona będzie musiała poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. Wiele wskazuje na to, że ten sezon będzie ostatnim dla Polaka w barwach mistrzów Hiszpanii. Hiszpańskie media często piszą już teksty nie o odejściu Lewandowskiego, ale kto go zastąpi od nowego sezonu.

Hiszpanie już wiedzą. Złe wieści dla Roberta Lewandowskiego

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" poinformował, że wysoko na liście życzeń działaczy FC Barcelony jest kameruński napastnik Etta Eyong.

"Etta Eyong na liście" - to tytuł sobotniego wydania hiszpańskiego dziennika "Mundo Deportivo". "Ten 21-letni napastnik postrzegany jest jako potencjalny następca Roberta Lewandowskiego, który ma już 37 lat i którego kontrakt wygasa po zakończeniu tego sezonu. Kameruńczyk jest objawieniem La Ligi, a jego klauzula jest niska - 30 milionów euro. Barcelona szuka środkowego napastnika, a ten piłkarz jest wysoko na liście życzeń - pisze dziennikarz Jordi Batalla.

Eyong w tym sezonie zagrał w ośmiu spotkaniach, zdobył pięć bramek i miał trzy asysty.

Mundo Deportivo dodaje, że Eyong swoim stylem gry pasuje do FC Barcelony.

"Klub uważa, że Eyong może być interesującym zawodnikiem dla drużyny ze względu na swój młody wiek i profil typowy dla numeru dziewięć. Jeśli Lewandowski rzeczywiście nie zostanie w klubie, to wtedy Barcelona zostałaby bez kluczowego napastnika w kadrze na przyszły rok i będzie musiała znaleźć solidnego następcę. Ferran Torres radzi sobie całkiem dobrze jako numer dziewięć, ale potrzebny byłby bardziej ofensywny profil napastnika" - czytamy.

Eyong do Levante trafił latem tego roku i podpisał umowę do 2029 roku. W tym sezonie tylko Kylian Mbappe (Real Madryt) i Julian Alvarez (Atletico Madryt) w La Lidze zdobyli więcej goli od niego, a tyle samo ma Vinicius Junior.

Dobre występy Eyonga sprawiły, że doczekał się debiutu w reprezentacji Kamerunu.

Levante z ośmioma punktami w ośmiu meczach jest na 13. miejscu w tabeli La Ligi.