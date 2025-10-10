Złe wieści dla Lewandowskiego. Flick i Deco już działają

O przyszłości Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony mówi się sporo już od dłuższego czasu. Ostatnio pogłoski są jeszcze częstsze, bo pozycja Polaka w ekipie Hansiego Flicka mocno osłabła. 37-latek nie jest już pewny gry w pierwszym składzie. Na dodatek coraz częściej ma problemy zdrowotne. Nic więc dziwnego, że media w Hiszpanii spekulują, kto mógłby wejść w Barcy w jego buty.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski sprawdził Grosickiego! Hit internetu. Kosecki ocenia

Flick chce posiłków? Może być nowy napastnik w Barcelonie

W ostatnim czasie gra FC Barcelony nie wygląda też najlepiej. Mistrz Hiszpanii przegrał dwa mecze z rzędu - z PSG w Lidze Mistrzów oraz z Sevillą w La Liga. Jak donoszą media - Hansi Flick zamierza przyjrzeć się problemem swojej ekipy i poszukać rozwiązań. Według Rogera Torello z "Mundo Deportivo" w grę może wchodzić nawet rozejrzenie się po rynku transferowym.

Jakiego nowego piłkarza miałby chcieć Niemiec? Albo środkowego obrońcę, albo właśnie środkowego napastnika, który pomógłby na pozycji Lewandowskiego oraz Ferrana Torresa.

"Fakt, że w składzie nie ma naturalnego lewonożnego środkowego obrońcy, sprawił, że zarząd zastanawia się nad poszukaniem ciekawej opcji na rynku transferowym. Priorytetem jest uzyskanie najlepszej możliwej wersji obecnego zespołu, ale jeśli klub będzie w stanie przeprowadzić transfer w styczniu, trener nie zamknie drzwi. Przed tym przeanalizuje z Deco, którą pozycję bardziej należy wzmocnić: środkowego obrońcy czy środkowego napastnika" - czytamy na portalu hiszpańskiej gazety.

ZOBACZ TEŻ: Zwrot ws. Szczęsnego i Garcii przed El Clasico. "29 dni"

FC Barcelona do rywalizacji w La Liga wróci 18 października. Jej rywalem będzie Girona.