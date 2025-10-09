Vinicius Junior publicznie przeprasza za to, co zrobił. "Zawiodłem"

Gdy piłkarz publikuje przeprosiny w mediach społecznościowych, adresatami zazwyczaj są kibice np. po słabiutkim meczu drużyny lub wpadce samego zawodnika. Czasem bywa to też rywal, którego autor przeprosin mógł przykładowo brutalnie sfaulować. Viniciusowi jak dotąd nie groziło ani jedno, ani drugie. Real Madryt jest liderem La Liga, a on sam znacznie się do tego przyczynił, bo ma w tym sezonie już 5 goli i 4 asysty w ośmiu ligowych meczach. Czerwonej kartki też żadnej nie złapał.

Vinicius Jr z przeprosinami

Mimo to przeprosił, ale nie miało to związku z piłką nożną. Vinicius zamieścił na swoim stories na Instagramie post z bardzo długimi, pełnymi skruchy przeprosinami pod adresem Virginii Fonseki. Od pewnego czasu miał on być z nią w związku. Fani podejrzewali, że parą stali się jeszcze, gdy Fonseca była żoną brazylijskiego piosenkarza Ze Felipe.

- Wszyscy przechodzimy przez momenty, które sprawiają, że reflektujemy się i rozwijamy. Ostatnio doświadczyłem sytuacji, w której nie zachowałem się zgodnie z tym, co chcę reprezentować i związkami, jakie chce budować. Virginia to wspaniała kobieta, wzorowa matka i ktoś, do kogo czuje mnóstwo przywiązania oraz respektu. Już trzy razy odwiedziła mnie w Madrycie, zostawiając swoje życie i zobowiązania. Nie byliśmy oficjalnie parą, ale uczucie było szczere - napisał Vinicius Jr.

"Byłem lekkomyślny". Oto dlaczego Vinicius musiał przeprosić

- Nie wstydzę się przyznać, że byłem lekkomyślny, nie zareagowałem w odpowiedni sposób i zawiodłem ją. Z tego powodu chcę publicznie przeprosić z całego serca. Rozumiem już, że prawdziwy związek istnieje tylko wtedy, gdy są w nim szacunek, zaufanie i transparentność. Teraz chciałbym zacząć od nowa. Bez kłamstw, bez kłótni, bez masek. Z miłością, uczuciem i respektem, Vinicius Jr - zakończył Brazylijczyk.

Co w ogóle wywołało całą sytuację? Oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie nie ma. Jednak brazylijskie media są przekonane, że Vinicius miał wymieniać się dwuznacznymi wiadomościami z brazylijską modelką (jej imię jest nieznane). Fonseca miała się o tym dowiedzieć i zerwać kontakt z gwiazdorem Realu.