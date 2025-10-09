A jednak! Deco stawia sprawę jasno ws. następcy Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie zachwyca od początku sezonu. Na razie w dziewięciu meczach dla FC Barcelony strzelił cztery gole, a w ostatnim spotkaniu ligowym z Sevillą (1:4) zmarnował rzut karny (przy stanie 1:2). Przyszłość napastnika jest niewiadomą, gdyż ze względu na wygasający w przyszłym roku kontrakt, słabszą pozycję w zespole i wiek może on odejść. A klub może sprowadzić jego następcę.

FC Barcelona szuka następcy Roberta Lewandowskiego? Deco przemówił

Głos w tej sprawie zabrał Deco, dyrektor sportowy Katalończyków. - Mówienie o podpisaniu kontraktu z "dziewiątką" jest trochę nie na miejscu, mimo że są naprawdę świetni zawodnicy - powiedział w Catalunya Radio (cytat za "Mundo Deportivo"). Dodajmy, że z mistrzami Hiszpanii byli ostatnio łączeni Erling Haaland (Manchester City), Julian Alvarez (Atletico Madryt), Serhou Guirassy i Karim Adeyemi (obaj Borussia Dortmund).

- Nie ma potrzeby obsesyjnie myśleć o zakontraktowaniu "dziewiątki", w ten sposób można popełniać błędy - podkreślił były reprezentant Portugalii. A następnie wyjaśnił, jak można poradzić sobie z tą sytuacją przy aktualnym stanie kadry.

- Może moglibyśmy grać bez klasycznego napastnika. Ferran Torres może występować jako "dziewiątka" - to nie jest czas na rozmowy o transferach - wyjaśnił Deco. I przypomniał, że w minionym sezonie PSG "wygrało Ligę Mistrzów bez tradycyjnego środkowego napastnika (w podstawowym składzie - red.)".

Deco o przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie: "Nie będziemy rozmawiać"

W tym samym wywiadzie dyrektor sportowy Barcelony mówił o przyszłości Lewandowskiego w klubie. - Nie będziemy rozmawiać o przedłużeniach w październiku. Idziemy krok po kroku. On jest jednym z najlepszych napastników ostatnich lat, gra na wysokim poziomie. Pomógł nam bardzo. Zdobywał ponad 40 bramek w sezonie, ale wszystko przeanalizujemy - oznajmił.

Na razie Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Do gry w FC Barcelonie wróci 18 października, gdy mistrzowie Hiszpanii podejmą Gironę w ramach La Ligi.