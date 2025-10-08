Zapytali kibiców Barcelony o Lewandowskiego. Druzgocący wyrok

4 - tyle goli strzelił Robert Lewandowski w dziewięciu meczach rozegranych dla FC Barcelony w bieżącym sezonie. W porównaniu do poprzednich sezonów pozycja napastnika osłabła, obecnie częściej wchodzi on z ławki rezerwowych. Zapewne mają na to wpływ jego wiek (37 lat) i kończący się kontrakt, co wywołuje dyskusję o przyszłości zawodnika.

Robert Lewandowski na tapecie w Hiszpanii. "Nie radzi sobie"

Hiszpański dziennik "AS" postanowił oddać głos kibicom i na swojej stronie internetowej pozwolił im zadawać pytania oraz wyrażać opinie dotyczące sytuacji oraz przyszłości Polaka w katalońskim klubie. Co można tam przeczytać?

"Ekscytujący projekt wymaga napastnika z pierwszej piątki. Ten człowiek już nie jest na tym poziomie", "najlepsze lata Lewandowskiego minęły i, jak to miało miejsce w ostatnich latach w Barcelonie, wykupuje zawodników, których najlepszy okres już minął. Stali się (klubem przechodnim - red.) dla Kataru lub MLS", "czasy Lewandowskiego w szczytowej formie minęły. Choć wciąż zachowuje swój talent strzelecki, widać wyraźnie, że nie radzi sobie już w wielkich meczach", "Lewandowski nie nadaje się już na podstawowego napastnika... musi przystosować się do nowej roli", "nie wnosi już żadnej szybkości ani niczego" - napisali internauci.

"Mecze takie jak ten z Sevillą pokazują, że Lewandowski nie może zostać. Nie z powodu niewykorzystanego rzutu karnego, ale z powodu braku zaangażowania w pressing i ustawienia. Stracił finezję i rytm, choć wciąż ma coś do zaoferowania w polu karnym" - dodał jeden z internautów.

Niektórzy zwrócili uwagę, że trzeba brać pod uwagę również sytuację klubu. "Gdyby Barcelona mogła, natychmiast zatrudniłaby jego następcę, ale został uratowany, bo sytuacja klubu jest taka, jaka jest, "jasne, że Barcelona potrzebuje prawdziwej 'dziewiątki' i będzie musiała spojrzeć na Europę oraz zapłacić. Ale ponieważ nie stać jej na to z powodu obecnej sytuacji, będzie musiał pozostać przy Ferranie Torresie" - zauważono.

"Lewandowski? Już wiemy, że nie zostanie na przyszły sezon. Teraz powinni pozwolić mu grać, bo moim zdaniem potrzebuje rytmu, żeby grać lepiej. Rashford nie jest typowym piłkarzem Barcelony; może grać jako 'dziewiątka', ale nie na skrzydle. Nie ma jeszcze dobrej więzi nawiązywać zawodnikami. W przyszłym roku podpisałbym z nim kontrakt... Bądźmy szczerzy: nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zakontraktować czołowego napastnika, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku" - ocenił jeden z fanów. "Puściłbym Lewandowskiego i podpisał kontrakt z Rashfordem" - dodał inny.

Bronią Roberta Lewandowskiego. "Mógłby być przydatny"

Niektórzy sądzą, że Barcelona powinna zatrzymać Polaka, zwracając uwagę na różne okoliczności. "Zdecydowanie przedłużyłbym kontrakt 'Lewego' za niższą stawkę, albo jako zmiennika, albo jako opcję do rotacji. Mógłby być bardzo przydatny w niektórych meczach", "to nie kwestia pieniędzy, nie ma drugiego Lewandowskiego na rynku. Tak jak nie ma drugiego Sergio Busquetsa. Barcelona odczuje niedobór, ale będzie musiała spróbować zrekompensować to w inny sposób. A to jest bardzo skomplikowane" - wyjaśnili. "Szacunek dla Lewandowskiego" - podkreślił kolejny komentujący.

Jak widać, wśród kibiców nie ma pełnej zgodności co do tego, czy Robert Lewandowski powinien pożegnać się z FC Barceloną po zakończeniu sezonu. Polak ma jeszcze trochę czasu, aby przekonać klub do siebie kolejnymi golami. Najbliższą okazję na to będzie miał 18 października, gdy mistrzowie Hiszpanii podejmą Gironę.