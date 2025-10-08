Oto kto trafi na "dywanik" u Flicka. Niemiec zakasał rękawy

FC Barcelona nie notuje złego początku sezonu, biorąc pod uwagę, że wygrała siedem z dziesięciu dotychczas rozegranych spotkań. Kibice na pewno nie są jednak w pełni usatysfakcjonowani grą swojego zespołu. Szczególnie że w poprzedni weekend ekipa Hansiego Flicka zagrała fatalnie, przegrywając aż 1:4 z Sevillą. Po tym spotkaniu nowym liderem La Liga został Real Madryt.

Flick będzie pracował w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Oto co zamierza zrobić

O słabościach Barcy doskonale ma zdawać sobie sprawę Hansi Flick. Jak podaje "AS" - Niemiec zamierza wykorzystać najbliższe dwa tygodnie, żeby porozmawiać z członkami zespołu i znaleźć rozwiązania na wszelkie problemy. Przede wszystkim spotkanie z trenerem czeka przedstawicieli sztabu do przygotowania fizycznego, którym "dowodzi" Julio Tous. Flick dostrzegł bowiem mniejszą intensywność w grze swoich zawodników i chce się temu przyjrzeć.

W dalszej kolejności Niemiec ma umówić się ze sztabem medycznym, aby poznać obecną sytuację i postępy w rehabilitacji kontuzjowanych zawodników. Rozmowa nie ominie też jego asystentów, z którymi 60-latek poszuka taktycznych rozwiązań na skontrowanie rywali - którzy w ostatnim czasie z łatwością znajdowali dziury w obronie Barcy czy też z powodzeniem stosowali indywidualne krycie na Pedrim.

Finalnie - według dziennika "AS" w gabinecie trenera zjawią się też poszczególni zawodnicy, tacy jak Ronald Araujo, który ma za sobą koszmarne zawody z Sevillą. Flick zamierza też porozmawiać z dyrektorem sportowym Deco oraz jego współpracownikami na temat obecnej sytuacji drużyny i potencjalnych wzmocnień w przyszłości. Inaczej mówiąc: w trakcie przerwy reprezentacyjnej 60-latka czeka bardzo intensywny czas.

FC Barcelona do rywalizacji wróci 18 października. Wtedy jej rywalem w La Liga będzie Girona.