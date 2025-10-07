Wielki hit z udziałem Barcelony! Wtedy zagra w półfinale pucharu

FC Barcelona nie dość, że przegrała w Lidze Mistrzów z PSG, to poniosła również kompromitującą wpadkę z Sevillą. Nie popisał się zwłaszcza Robert Lewandowski, który zagrał fatalnie i nie wykorzystał do tego rzutu karnego. Drużyna Hansiego Flicka ewidentnie przechodzi kryzys. Gdyby tego było mało, to wyłączeni z gry są Lamine Yamal oraz Raphinha, którzy w ostatnich miesiącach mieli gigantyczny wpływ na odniesione rezultaty.

Hiszpańska federacja potwierdza. Wiemy, kiedy FC Barcelona rozegra Superpuchar Hiszpanii

FC Barcelona zdobyła w poprzednim sezonie "potrójną koronę" i udowodniła, że jest jedną z najlepszych drużyn na świecie. Choć nie udało się sięgnąć po Ligę Mistrzów, to była najlepsza w lidze, Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy drużyna przystąpi do obrony tego ostatniego trofeum.

Hiszpańska federacja (RFEF) ogłosiła we wtorek termin rozegrania Superpucharu Hiszpanii. FC Barcelona zmierzy się w półfinale z Athletikiem Bilbao, natomiast Real Madryt z Atletico Madryt. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 7 stycznia, drugie - zostanie rozegrane następnego dnia. 11 stycznia - to data wielkiego finału. Wszystkie spotkania odbędą się na stadionie Alinma w Jeddah.

Terminarz Superpucharu Hiszpanii:

Półfinały:

FC Barcelona - Athletic Bilbao - 7 stycznia, godz. 20

Real Madryt - Atletico Madryt - 8 stycznia, godz. 20

Finał:

Niedziela 11 stycznia, godz. 20

Przed rokiem FC Barcelona pokonała w finale Real Madryt aż 5:2. Choć piłkarze prowadzeni wówczas przez Carlo Ancelottiego prowadzili po golu Kyliana Mbappe, to potem na murawie dominowała już tylko jedna ekipa. Do siatki trafili: Yamal, Lewandowski, Balde oraz dwukrotnie Raphinha. Jedynym graczem katalońskiego klubu, który źle wspomina tamten wieczór, jest Wojciech Szczęsny, który w 56. minucie został ukarany czerwoną kartkę i musiał udać się do szatni.

FC Barcelona wróci do gry już w sobotę 18 października, kiedy zmierzy się u siebie z Gironą. Na ten moment piłkarze Hansiego Flicka zajmuje pozycję wicelidera tabeli, mając w dorobku 19 pkt i tracąc dwa punkty do liderującego Realu Madryt.