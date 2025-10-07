Powrót na stronę główną
Hit! Sprowadził Lewandowskiego do Barcelony. Po dwóch latach powraca
Mateu Alemany nie tak dawno uchodził za "cudotwórcę z Barcelony". Jako dyrektor sportowy dokonał 22 transferów do klubu i to pomimo niebywałych problemów finansowych. To właśnie on odpowiadał m.in. za ściągnięcie Roberta Lewandowskiego. Teraz po ponad dwóch latach przerwy Alemany wraca do wielkiej piłki. We wtorek oficjalnie dołączył do innego hiszpańskiego giganta.
Mateu Alemany w dużym stopniu przyczynił się do tego, że FC Barcelona wybrnęła z wielkiego sportowego kryzysu, w jaki wpadła pod koniec prezydentury Josepa Marii Bartomeu. W marcu 2021 r. dopiero co wybrany na nowego prezydenta Joan Laporta mianował go dyrektorem sportowym. 62-letni prawnik z Balearów sprawdził się w tej roli idealnie. Pomimo mocno ograniczonego budżetu ściągnął do klubu m.in. Roberta Lewandowskiego, Raphinhę czy Jules'a Kounde. W sumie przez nieco ponad dwa lata dopiął 22 transfery przychodzące. Dzięki nim zespół wrócił do ścisłej europejskiej czołówki. Sam Alemany na dwa lata zniknął zaś z wielkiej piłki, ale właśnie do niej wraca.

Ratował FC Barcelonę, teraz ma nowy klub. Oficjalnie ogłosili

W 2023 r. Alemany odszedł z FC Barcelony mimo obowiązującego kontraktu. Hiszpańskie media informowały wówczas, że miał dołączyć do Aston Villi, gdzie czekały go dużo atrakcyjniejsze zarobki. Tak się jednak nie stało. Anglicy nie zdecydowali się nawiązać z nim współpracy, a jego miejsce w Barcelonie zajął Deco. W tej sytuacji działacz pozostawał na bezrobociu... aż do teraz.

We wtorek sprowadzenie Alemany'ego oficjalnie ogłosił inny hiszpański potentat - Atletico Madryt. - Mateu Alemany nowym dyrektorem ds. męskiej drużyny piłkarskiej. Carlos Bucero (dyrektor generalny Atletico - red.) wprowadza go do działu sportowego jako szefa pierwszej drużyny Atletico Madryt - czytamy na platformie X.

Mateu Alemany bierze się do pracy w Atletico

W Atletico Alemany będzie pełnił podobną rolę jak wcześniej w Barcelonie. Miał już nawet okazję zapoznać się z klubem. - Mateu Alemany objął dziś rano nowe stanowisko. Odwiedził pierwszą drużynę w Centrum Sportowym Majadahonda wraz z Carlosem Bucero. Obaj spotkali się z Diego Simeone i przywitali piłkarzy, którzy obecnie trenują w Madrycie - relacjonowano na stronie internetowej Atletico.

Z Alemanym na pokładzie FC Barcelona zdobyła mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Wcześniej był on związany z Valencią, z którą sięgnął po Puchar Króla w 2019 r., oraz Mallorcą. W ostatnim z tych klubów pełnił nawet funkcję prezydenta.

