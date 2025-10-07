Kroos zobaczył klęskę Barcelony i wydał wyrok. "To oczywiste"

- Wszyscy widzieliśmy sytuację w pierwszej połowie. Graliśmy dobrze w drugiej. Jestem pozytywnie nastawiony. Musimy przeanalizować naszą postawę z pierwszej połowy przeciwko intensywnie grającemu rywalowi - mówił Hansi Flick po porażce FC Barcelony z Sevillą (1:4). Jego rodak Toni Kroos też przyjrzał się problemom katalońskiej drużyny, która w minionym tygodniu przegrała dwa spotkania - wcześniej 1:2 z PSG w Lidze Mistrzów.

FC Barcelona wpadła w dołek. Toni Kroos nie ma złudzeń ws. Ligi Mistrzów

Legenda Realu Madryt (grał tam w latach 2014-2024 i wygrał wszystkie najważniejsze trofea) podzieliła się swoimi wnioskami w podkaście "Einfach mal Luppen", gdzie występuje ze swoim bratem Felixem Kroosem. Co zauważył 35-latek?

- Barcelona ma jeden z najatrakcyjniejszych stylów gry w Europie… Najatrakcyjniejszy w Europie. Ale podejmują tak wiele ryzyka, że w słabszym dniu Pedriego, Lamine'a Yamala czy Raphinhi (dwaj ostatni nie zagrali przeciwko Sevilli, a Brazylijczyk też przeciwko PSG - red.) każda drużyna może im zaszkodzić i wyeliminować ich z Ligi Mistrzów - stwierdził, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Następnie przypomniał, że taka sytuacja już miała miejsce. I może się powtórzyć. - Zdarzyło im się to już w zeszłym sezonie z Interem Mediolan (w półfinale Ligi Mistrzów - dop. "MD"), a w tym roku, czy to w 1/8 finału, ćwierćfinale, półfinale, czy finale, w pewnym momencie zmierzą się z takim przeciwnikiem - stwierdził. I dodał, że w La Lidze nie powinno być takich problemów, gdyż Katalończycy są "bardzo dominujący".

Toni Kroos wskazał, z czym ma problem FC Barcelona. "Nie zmieniają"

Poza tym od początku sezonu Kroos dostrzega istotny problem u mistrzów Hiszpanii. - Zwłaszcza od 75. minuty widać, że wszyscy są bardziej zmęczeni. I nie zmieniają swojego stylu gry, aby zamknąć przestrzenie. Jeśli jesteś zmęczony i nie zmieniasz tego stylu, to oczywiste, że jesteś bardzo narażony na atak - ocenił.

Ostatnia porażka FC Barcelony z Sevillą kosztowała ją utratę prowadzenia w tabeli La Ligi na rzecz Realu Madryt (co mogło ucieszyć Toniego Kroosa). Dwaj giganci spotkają się 26 października na Santiago Bernabeu, ale wcześniej obrońców tytułu czekają dwa domowe spotkania - ligowe z Gironą (18 października) oraz Ligi Mistrzów z Olympiakosem (21 października).