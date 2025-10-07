Lewandowski zawiódł, Barcelona reaguje natychmiast. "Deco będzie musiał"

- Wiadomo, że takie mecze się zdarzają, taka jest piłka. Są karne, których się nie strzela. To jest też wliczone w ten sport. Ale też takie mecze, takie sytuacje mogą nas wzmocnić na przyszłość. Dziś to trochę boli, ale wierzę też, że zareagujemy pozytywnie i to da nam dodatkowego kopa, więcej motywacji - tak Robert Lewandowski komentował zmarnowaną "jedenastkę" w meczu Sevilla - FC Barcelona (4:1). Po takim występie jego pozycja w zespole nie wzrośnie, a wręcz może to dać klubowi do myślenia.

Robert Lewandowski rozczarował w ostatnim meczu FC Barcelony. Ujawniają plany klubu

"Piłka nożna nie odpoczywa, a dyrektorzy sportowi klubów zaczynają nakreślać przyszłość, wykrywając braki i dostrzegając profile, które mogą być interesujące w przyszłości. I Barcelona nie jest wyjątkiem" - czytamy w "Sporcie". To oznacza, że "Deco będzie musiał rozwinąć drużynę, wprowadzając znaczące zmiany". Również w ataku.

Wśród transferowych celów jest "przede wszystkim sprowadzenie pierwszorzędnego środkowego napastnika, który [...] stanie się gwiazdą i punktem odniesienia dla drużyny." To będzie "największym wyzwaniem" dla dyrektora sportowego, również ze względu na sytuację Lewandowskiego.

Oni mogą zastąpić Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Wielkie nazwiska

"Wszystko wskazuje na to, że nie będzie kontynuował pobytu po zakończeniu czteroletniej umowy. A jeśli będzie, to w coraz bardziej drugoplanowej rol" - czytamy. A kto mógłby zastąpić Polaka? "Erling Haaland, Julian Alvarez lub Lautaro Martínez będą brani pod uwagę, ale Barcelona szuka białego kruka" - zaznaczono.

Wspomniani trzej zawodnicy to wielkie gwiazdy, ale nawet pozyskanie zawodnika z nieco niższej półki będzie wymagające. Dlaczego? "Podpisanie kontraktu z 'dziewiątką' wiązałoby się z dużą sprzedażą. W przeciwnym razie jest to niemożliwe" - wskazano.

W tej sytuacji trudno stwierdzić, czy FC Barcelona będzie chciała rozstać się z Robertem Lewandowskim po zakończeniu sezonu. W końcu mimo ostatniego gorszego występu jego liczby w obecnym sezonie nie są najgorsze - w dziewięciu meczach zdobył cztery bramki. Ten dorobek będzie mógł poprawić po przerwie reprezentacyjnej, gdy 18 października jego drużyna podejmie Gironę.