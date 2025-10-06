Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

To nie żart. Lewandowski wśród najgorszych w La Lidze. Barcelona ma problem
Robert Lewandowski zmarnował rzut karny w przegranym meczu FC Barcelony z Sevillą, za co spadła na niego fala krytyki. Napastnik nie ma najlepszego okresu, o czym może świadczy również statystyka ze statystycznego serwisu sofascore.com. Pod tym względem Polak jest trzeci najgorszy w lidze, a prym wiedzie jego konkurent.
Robert Lewandowski po zmarnowanym rzucie karnym z Sevillą
Fot. REUTERS/Marcelo Del Pozo

"Jego występ był katastrofalny" - tak hiszpańskie media oceniły Roberta Lewandowskiego za mecz Sevilla - FC Barcelona (4:1), w którym napastnik nie wykorzystał rzutu karnego. Okazuje się, że przestrzelona "jedenastka" niejedyny problem Polaka.

Zobacz wideo Prawie cztery lata czekaliśmy na jego występ! Czy gwiazda Kozłowskiego znów zaświeci? Szymczak: Znowu jest regularny

W pierwszych ośmiu kolejkach 37-latek zagrał siedmiokrotnie, w tym trzykrotnie w podstawowym składzie. Zdobył cztery bramki, co jest piątym najlepszym wynikiem w La Lidze (wraz z sześcioma innymi graczami), ale niestety dla niego jest też w czołówce zestawienia obejmującego zmarnowane tzw. duże szanse bramkowe.

Według serwisu statystycznego sofascore.com Lewandowski zaprzepaścił pięć takich okazji. To trzeci najgorszy wynik w lidze hiszpańskiej, ex aequo z Tanim Oluwaseyiem z Villarrealu. Sześć zmarnował Javi Puado z Espanyolu, a siedem Ferran Torres, czyli konkurent reprezentanta Polski. Z kolei w gronie 11 zawodników mających na koncie cztery niewykorzystane duże szanse bramkowe są dwie gwiazdy Realu Madryt: Kylian Mbappe i Vinicius Junior.

La Liga 2025/26. Najwięcej niewykorzystanych dużych szans bramkowych wg sofascore.com

  • Ferran Torres - 7
  • Javi Puado - 6
  • Robert Lewandowski, Tani Oluwaseyi - 5
  • Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Ivan Romero, Etta Eyong (obaj Levante), Georges Mikautadze, Nicolas Pepe (Villarreal), Giuliano Simeone (Atletico Madryt), Arnaut Danjuma (Valencia), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Salomon Rondon (Real Oviedo), Alvaro Rodriguez (Elche) - 4

Oczywiście można sporo marnować, ale i jeszcze więcej strzelać, o czym najlepiej świadczy przykład Mbappe, będącego liderem klasyfikacji strzelców La Ligi (dziewięć trafień). W przypadku Lewandowskiego czy Torresa niepokojące dla Barcelony mogą być proporcje, gdyż na razie więcej szans marnotrawią, niż wykorzystują.

Zobacz również: Nagła zmiana planów reprezentacji Polski. Jan Urban ma problem

Szansę na poprawę Polak, Hiszpan oraz cała drużyna będą mieli 18 października. Wtedy mistrzowie Hiszpanii podejmą Gironę.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich