"Jego występ był katastrofalny" - tak hiszpańskie media oceniły Roberta Lewandowskiego za mecz Sevilla - FC Barcelona (4:1), w którym napastnik nie wykorzystał rzutu karnego. Okazuje się, że przestrzelona "jedenastka" niejedyny problem Polaka.
W pierwszych ośmiu kolejkach 37-latek zagrał siedmiokrotnie, w tym trzykrotnie w podstawowym składzie. Zdobył cztery bramki, co jest piątym najlepszym wynikiem w La Lidze (wraz z sześcioma innymi graczami), ale niestety dla niego jest też w czołówce zestawienia obejmującego zmarnowane tzw. duże szanse bramkowe.
Według serwisu statystycznego sofascore.com Lewandowski zaprzepaścił pięć takich okazji. To trzeci najgorszy wynik w lidze hiszpańskiej, ex aequo z Tanim Oluwaseyiem z Villarrealu. Sześć zmarnował Javi Puado z Espanyolu, a siedem Ferran Torres, czyli konkurent reprezentanta Polski. Z kolei w gronie 11 zawodników mających na koncie cztery niewykorzystane duże szanse bramkowe są dwie gwiazdy Realu Madryt: Kylian Mbappe i Vinicius Junior.
Oczywiście można sporo marnować, ale i jeszcze więcej strzelać, o czym najlepiej świadczy przykład Mbappe, będącego liderem klasyfikacji strzelców La Ligi (dziewięć trafień). W przypadku Lewandowskiego czy Torresa niepokojące dla Barcelony mogą być proporcje, gdyż na razie więcej szans marnotrawią, niż wykorzystują.
Szansę na poprawę Polak, Hiszpan oraz cała drużyna będą mieli 18 października. Wtedy mistrzowie Hiszpanii podejmą Gironę.
