Słynny sędzia wydał werdykt po meczu Barcelony. "Nie widziałem czegoś takiego"

Kibice FC Barcelony wiedzieli, że ta nie będzie mieć łatwej przeprawy z Sevillą. Trener Flick nie miał na niedzielne starcie do dyspozycji wielu ważnych piłkarzy. Przede wszystkim Raphinhi oraz Lamine'a Yamala, ale też Fermina Lopeza, Joana Garcii czy Gaviego. Postawa Barcy rozczarowała jednak nawet tych mniej optymistycznych fanów zespołu. Mistrz Hiszpani zagrał naprawdę bardzo słabe zawody.

Lahoz ocenił ważną sytuację w meczu Barcelony

Choć Barcelona przez długi czas walczyła o wyrównanie wyniku spotkania i nawet była tego bliska (Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego, a świetną okazję zmarnował Roony Bardghji), to w końcówce meczu straciła dwa gole i ostatecznie przegrała aż 1:4. Kontrowersję wzbudziła jednak przede wszystkim sytuacja z początku spotkania. Alejandro Muniz Ruiz podyktował rzut karny dla Sevilli po faulu Ronalda Araujo na Isaacu Romero. Po chwili Alexis Sanchez strzelił bramkę na 1:0.

Według Mateu Lahoza - w poprzedniej dekadzie najbardziej znanego hiszpańskiego arbitra - jego kolega po fachu popełnił błąd i Sevilla nie powinna mieć okazji do wyjścia na prowadzenie. Oto co powiedział Hiszpan w programie "Tiempo de Juego":

- To, co wydarzyło się w Sewilli z Isaakiem Romero, to taki łosoś. Łosoś to dla mnie wtedy, gdy zawodnik wyskakuje, prawda? Obunóż, w dowolnym kierunku. W trakcie gry może ci to umknąć, gdy twoja pozycja, twoje ustawienie, nie jest najlepsze - zaczął Lahoz.

- Nie tylko uważam, że to nie był karny, ale już dawno nie widziałem czegoś tak poważnego. Powiedziano nam, że nie będą interweniować w sytuacjach, które nie są oczywiste, a tutaj – poza samym zdarzeniem, które dla mnie jest całkowicie przypadkowe, wynikiem przepychanki między nimi – zwracam uwagę na reakcję samego Isaaca. Widział, że piłka wyszła poza linię końcową i po prostu wracał na swoją pozycję, bez żadnych pretensji - podkreślił ekspert (cytat za "fcbarca.com").

W najbliższym czasie piłkarzy czeka przerwa reprezentacyjna. FC Barcelona straciła pozycję lidera i kolejne spotkanie w La Liga rozegra dopiero 18 października z Gironą.