Niemcy przecierają oczy. Zobaczyli, jak Lewandowski wykonał rzut karny
Robert Lewandowski znów trafił na nagłówki niemieckich portali. Tym razem nie jest to jednak powód do dumy. Tamtejsze media w kontekście meczu Barcelony z Sevillą w pierwszej kolejności wymieniają nazwisko Polaka i wskazują na zmarnowany rzut karny. - Lewandowski nie wykorzystał momentu zwrotnego - twierdzą wprost i piszą o jego "osobistej porażce".
Robert Lewandowski ma za sobą iście koszmarny dzień. W niedzielnym meczu z Sevillą od początku zmagał się z problemami i był praktycznie niewidoczny. Jakby tego było mało, w 76. minucie fatalnie przestrzelił karnego, który w tamtym momencie mógł dać remis 2:2. Niedługo później FC Barcelona straciła kolejne dwa gole i przegrała aż 1:4. O spotkaniu już rozpisują się niemieckie media i najczęściej wymieniają właśnie nazwisko Polaka.

Niemcy nie zostawili złudzeń. Oto co piszą o karnym Lewandowskiego. "Zamienił się w katastrofę"

"Gorzki wieczór dla Roberta Lewandowskiego" - tak mecz w wykonaniu Polaka podsumował portal Sport1.de. Jak zauważył: "Lewandowski nie wykorzystał momentu zwrotnego". - Jeszcze bardziej niefortunne niż jego osobista porażka było to, że Lewandowski mógł przesądzić o losach meczu. Po zmarnowaniu szansy na wyrównanie na 2:2, wieczór zamienił się w katastrofę dla Barcelony - czytamy.

Suchej nitki na drużynie Polaka nie zostawił też magazyn "Kicker". - Sevilla zasłużenie wygrała 4:1 ze słabą Barceloną. Po fatalnej pierwszej połowie Barca poprawiła swoją grę w drugiej i miała szansę na wyrównanie za sprawą Lewandowskiego z jedenastu metrów - relacjonowano. - Lewandowski podjął wyzwanie, ale piłka minęła lewy słupek - dodano.

Niemcy piszą o "nietypowym" błędzie Lewandowskiego. "Gorzka niedziela"

"Lewandowski popełnia błąd, Barcelona przegrywa i pozwala swoim odwiecznym rywalom odjechać" - w telegraficznym skrócie wydarzenia z Sewilli podsumował z kolei portal NTV. - Robert Lewandowski miał znakomitą okazję do wyrównania, ale Polak strzelił z rzutu karnego obok lewego słupka bramki - czytamy. Dziennikarze podkreślali też, że porażka sprawiła, że FC Barcelona straciła pozycję lidera LaLigi na rzecz Realu Madryt.

W podobnym tonie na porażkę zareagował portal SPOX.com. - Gorzka niedziela dla Barcy! Ligowe prowadzenie zniknęło, a co gorsza, Robert Lewandowski popełnia nietypowy błąd - podsumowano. - FC Barcelona rozgromiona w Sewilli. Lewandowski nie wykorzystuje rzutu karnego - napisał za to ran.de.

