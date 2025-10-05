Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

76. minuta i rzut karny dla Barcelony. Będzie głośno o strzale Lewandowskiego
Robert Lewandowski zaliczył fatalne pudło w meczu z Sevillą! Po trafieniach z Realem Oviedo i Realem Sociedad Polak mógł zdobyć bramkę w trzecim meczu ligowym z rzędu, ale kiedy podszedł do rzutu karnego, nie trafił nawet w bramkę. Ciężko uwierzyć w to, jak zły był to strzał w jego wykonaniu.
Robert Lewandowski
screen

Lewandowski nie zaliczył dobrego wejścia w sezon, a to za sprawą kontuzji mięśniowej, która przytrafiła mu się jeszcze przed startem rozgrywek LaLiga. W efekcie w pierwszych kolejkach musiał pogodzić się z rolą zmiennika Ferrana Torresa, choć w klubie worek z bramkami rozwiązał właśnie wchodząc na boisko z ławki, gdy zaliczył dwa trafienia z Valencią. Następnie dołożył po bramce z Realem Oviedo oraz Realem Sociedad i dlatego Hansi Flick zaufał mu w kolejnym ligowym spotkaniu.

Zobacz wideo Powołania Jana Urbana. Dobre decyzje? Kosecki: Jacek Magiera robi to zdecydowanie lepiej

Lewandowski nie trafił z karnego!

To spotkanie długo nie układało się FC Barcelonie, która na przerwę schodziła z porażką 1:2. Druga część wcale nie układała się lepiej, aż do 74. minuty, gdy dopiero co wprowadzony Adnan Januzaj sprokurował rzut karny. Wybór strzelca w drużynie Barcelony był prosty - do piłki podszedł Lewandowski.

Wybiła 76. minuta meczu, gdy Polak w swoim stylu drobił rozbieg, chcąc w ten sposób wyczekać Odysseasa Vlachodimosa. Wtedy nastąpił dramat Polaka. Nie dość, że jego strzał został wyczuty przez grackiego golkipera, to Lewandowski nawet nie trafił w bramkę. Piłka minęła lewy słupek. Hansi Flick nie dowierzał, jak Polak mógł oddać tak fatalne uderzenie.

Dla Roberta Lewandowskiego mogło to być piąte trafienie w sezonie. Na tego gola będzie musiał jednak poczekać. Ostatecznie Barcelona przegrała 1:4. Więcej o tym meczu przeczytasz TUTAJ.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: