76. minuta i rzut karny dla Barcelony. Będzie głośno o strzale Lewandowskiego

Lewandowski nie zaliczył dobrego wejścia w sezon, a to za sprawą kontuzji mięśniowej, która przytrafiła mu się jeszcze przed startem rozgrywek LaLiga. W efekcie w pierwszych kolejkach musiał pogodzić się z rolą zmiennika Ferrana Torresa, choć w klubie worek z bramkami rozwiązał właśnie wchodząc na boisko z ławki, gdy zaliczył dwa trafienia z Valencią. Następnie dołożył po bramce z Realem Oviedo oraz Realem Sociedad i dlatego Hansi Flick zaufał mu w kolejnym ligowym spotkaniu.

Lewandowski nie trafił z karnego!

To spotkanie długo nie układało się FC Barcelonie, która na przerwę schodziła z porażką 1:2. Druga część wcale nie układała się lepiej, aż do 74. minuty, gdy dopiero co wprowadzony Adnan Januzaj sprokurował rzut karny. Wybór strzelca w drużynie Barcelony był prosty - do piłki podszedł Lewandowski.

Wybiła 76. minuta meczu, gdy Polak w swoim stylu drobił rozbieg, chcąc w ten sposób wyczekać Odysseasa Vlachodimosa. Wtedy nastąpił dramat Polaka. Nie dość, że jego strzał został wyczuty przez grackiego golkipera, to Lewandowski nawet nie trafił w bramkę. Piłka minęła lewy słupek. Hansi Flick nie dowierzał, jak Polak mógł oddać tak fatalne uderzenie.

Dla Roberta Lewandowskiego mogło to być piąte trafienie w sezonie. Na tego gola będzie musiał jednak poczekać. Ostatecznie Barcelona przegrała 1:4. Więcej o tym meczu przeczytasz TUTAJ.