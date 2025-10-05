Powrót na stronę główną
Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Oto skład Barcelony na mecz z Sevillą
Sprawdziły się informacje hiszpańskich mediów. Hansi Flick, trener FC Barcelony zdecydował się na atak, taki jak przewidzieli tamtejsi dziennikarze. Znany jest już skład mistrzów Hiszpanii na wyjazdowy mecz La Ligi z Sevillą (niedziela, godz. 16.15, relacja na żywo na Sport.pl). Już wiemy, że od pierwszej minuty zagrają obaj Polacy.
7 - tyle zwycięstw z rzędu ma aktualnie FC Barcelona w meczach z Sevillą. Ostatni raz mistrzowie Hiszpanii stracili punkty z tym zespołem 21 grudnia 2021 roku. Wtedy zremisowali na wyjeździe 1:1, a w zespole FC Barcelony grali m.in. Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets czy Ousmane Dembele. 

Tak Barcelona zagra z Sevillą

Teraz FC Barcelona zagra w niedzielne popołudnie na wyjeździe z Sevillą, by odzyskać fotel lidera La Ligi. Drużyna trenera Hansiego Flicka straciła go w sobotni wieczór po tym jak Real Madryt wygrał u siebie z Villarrealem 3:1 (0:0). W tym momencie FC Barcelona traci dwa punkty. 

Hiszpańskie media zapowiadały, że pod nieobecność kontuzjowanych Raphinhy i Yamala, w wyjściowym składzie będzie miejsce dla zarówno Roberta Lewandowskiego, jak i Ferrana Torresa. Obaj z reguły rzadko grają razem. 

Znany jest już skład FC Barcelony na pojedynek z Sevillą. Rzeczywiście w wyjściowym składzie Barcelony w ataku zagrają Torres, Lewandowski i Rashford. 

W porównaniu do meczu z PSG, trener Flick zrobił dwie zmiany w składzie. Nie zagrają tym razem Eric Garcia i Yamal, a w ich miejsce są Araujo i Lewandowski. 

Oto skład FC Barcelony na mecz z Sevillą:

  • Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin - Pedri, de Jong, Olmo - Ferran Torres, Lewandowski, Rashford

Początek meczu Sevilla - FC Barcelona w niedzielę o godz. 16.15. Zapraszamy państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. 

