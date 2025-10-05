Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Oto skład Barcelony na mecz z Sevillą

7 - tyle zwycięstw z rzędu ma aktualnie FC Barcelona w meczach z Sevillą. Ostatni raz mistrzowie Hiszpanii stracili punkty z tym zespołem 21 grudnia 2021 roku. Wtedy zremisowali na wyjeździe 1:1, a w zespole FC Barcelony grali m.in. Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets czy Ousmane Dembele.

Tak Barcelona zagra z Sevillą

Teraz FC Barcelona zagra w niedzielne popołudnie na wyjeździe z Sevillą, by odzyskać fotel lidera La Ligi. Drużyna trenera Hansiego Flicka straciła go w sobotni wieczór po tym jak Real Madryt wygrał u siebie z Villarrealem 3:1 (0:0). W tym momencie FC Barcelona traci dwa punkty.

Hiszpańskie media zapowiadały, że pod nieobecność kontuzjowanych Raphinhy i Yamala, w wyjściowym składzie będzie miejsce dla zarówno Roberta Lewandowskiego, jak i Ferrana Torresa. Obaj z reguły rzadko grają razem.

Znany jest już skład FC Barcelony na pojedynek z Sevillą. Rzeczywiście w wyjściowym składzie Barcelony w ataku zagrają Torres, Lewandowski i Rashford.

W porównaniu do meczu z PSG, trener Flick zrobił dwie zmiany w składzie. Nie zagrają tym razem Eric Garcia i Yamal, a w ich miejsce są Araujo i Lewandowski.

Oto skład FC Barcelony na mecz z Sevillą:

Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin - Pedri, de Jong, Olmo - Ferran Torres, Lewandowski, Rashford

Początek meczu Sevilla - FC Barcelona w niedzielę o godz. 16.15. Zapraszamy państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.