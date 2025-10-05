Lewandowski trafił do giganta? "Wtedy transfer stanie się możliwy"

Wszyscy widzą, że rola Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest coraz mniejsza. Hansi Flick w tym sezonie chętniej stawia na Ferrana Torresa, który nie gwarantuje co prawda takiej jakości w wykończeniu akcji, ale jest znacznie przydatniejszy w jej budowaniu. Polak skończy też już 38 lat w przyszłym roku i mimo wciąż dużej klasy sportowej, przyszłości się na nim nie zbuduje. Na ten moment wydaje się, że jego wygasający wraz z końcem sezonu kontrakt nie zostanie przedłużony.

Lewandowski wcale nie do Arabii lub USA? Do tej ligi mógłby pasować idealnie

Większość ekspertów i kibiców spodziewa się, że Polak na koniec kariery trafi do Arabii Saudyjskiej na ostatni lukratywny kontrakt (jak Cristiano Ronaldo) lub ewentualnie podąży drogą Leo Messiego i trafi do USA. Pojawiły się jednak pogłoski, że Lewandowski będzie miał jeszcze jedną opcję. Konkretnie AC Milan. Włoska Serie A jawi się jako najlepsza opcja dla weterana, który chciałby jeszcze grać na wysokim poziomie w Europie. Tego lata właśnie do Milanu trafił 40-letni Luka Modrić, a wcześniej gwiazdą był tam choćby Zlatan Ibrahimović, który powrócił do Mediolanu w wieku 39-ciu lat. Dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" Marco Guidi w rozmowie z WP SportoweFakty stwierdził, że transfer Polaka jest możliwy, ale pod pewnym warunkiem.

Włoski dziennikarz wskazuje, co musi się stać, by Polak trafił do Milanu

- Tak jak w przypadku Modricia, kluczowe znaczenie ma chęć zawodnika do zmiany. Lewandowski zarabia bardzo dużo, a Milan obecnie nie może pozwolić sobie na zaproponowanie takiego wynagrodzenia. Jeśli jednak po zakończeniu kontraktu z Barceloną Polak będzie kierował się innymi kryteriami niż pieniądze, to transfer stanie się możliwy - powiedział Guidi. Włoch nie ma też wątpliwości, że Lewandowski bardzo przydałby się obecnie Milanowi, a sam trener Massimiliano Allegri też by się z niego cieszył.

- Milan ma jedynie Gimeneza jako środkowego napastnika oraz młodego Camardę, który i tak nie jest dostępny w tym sezonie. Weteran taki jak Lewandowski byłby tam bardzo potrzebny. Allegri z pewnością byłby zadowolony z jego przyjścia. Pracował z takimi trenerami jak Pep Guardiola, Jurgen Klopp czy Hansi Flick, więc bez problemu dostosuje się także do włoskiego stylu gry - ocenił Włoch. Milan doskonale zaczął bieżący sezon Serie A. Po pięciu kolejkach mają 12 punktów i są liderem tabeli.