Media: oto skład FC Barcelony na mecz z Sevillą. "Nowy atak"

Ostatnie dni nie są szczęśliwe dla FC Barcelony. W środę podopieczni Hansiego Flicka przegrali z PSG 1:2 w Lidze Mistrzów, a niedługo później okazało się, że z gry ponownie wypada Lamine Yamal. Jeden z najlepszych piłkarzy świata będzie pauzował przez 2-3 tygodnie, w tym oczywiście w niedzielnym spotkaniu z Sevillą. To kolejna absencja u mistrzów Hiszpanii, bo wcześniej wiedzieliśmy już, że na boisku nie zobaczymy m.in. Joana Garcii, Raphinhi, Fermina Lopeza i Gaviego.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Lewandowski może być spokojny? Jedna wątpliwość w ataku

Według "Mundo Deportivo" w niedzielę w podstawowym składzie Barcelony zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Przy nieobecności Raphinhi i Yamala w wyjściowej jedenastce ma się znaleźć miejsce zarówno dla Polaka, jak i jego rywala w walce o występy na pozycji klasycznej "dziewiątki" - Ferrana Torresa. Hiszpan tym razem będzie ustawiony na skrzydle. Na razie trudno ocenić, czy zagra po prawej czy po lewej stronie. Atak uzupełni Marcus Rashford.

W bramce oczywiście powinien znaleźć się Wojciech Szczęsny. Na bokach obrony mają wystąpić Jules Kounde i Alejandro Balde, a w środku ponownie parę defensorów stworzą Pau Cubarsi i Eric Garcia. W linii pomocy najbardziej prawdopodobnym wariantem jest duet Pedri - Frenkie de Jong i do tego Dani Olmo w roli ofensywnego pomocnika.

Flick zaskoczy? Katalończycy zastanawiają się nad jedną kwestią

Ostrożnie do potencjalnego typowania składu FC Barcelony podchodzi dziennik "Sport". Według tego medium nie można wykluczyć, że Hansi Flick da odpocząć Pedriemu i wybitny Hiszpan nie znajdzie miejsca w podstawowym składzie.

Niemiecki szkoleniowiec może np. skorzystać z Marca Casado lub Marca Bernala, który dotychczas nie uzbierał zbyt wielu minut.

Czytaj także: Cztery gole i czerwona kartka w meczu Realu. Wielka kontrowersja

Mecz Sevilla - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę (5 października) o godz. 16:15. Mistrzowie Hiszpanii w przypadku zwycięstwa wrócą na pozycję lidera.

Przypuszczalny skład FC Barcelony na mecz z Sevillą ("Mundo Deportivo"):

Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - Pedri, de Jong, Olmo - Ferran Torres, Lewandowski - Rashford