Media: oto skład FC Barcelony na mecz z Sevillą. "Nowy atak"

Ostatnie dni nie są szczęśliwe dla FC Barcelony. W środę podopieczni Hansiego Flicka przegrali z PSG 1:2 w Lidze Mistrzów, a niedługo później okazało się, że z gry ponownie wypada Lamine Yamal. Jeden z najlepszych piłkarzy świata będzie pauzował przez 2-3 tygodnie, w tym oczywiście w niedzielnym spotkaniu z Sevillą. To kolejna absencja u mistrzów Hiszpanii, bo wcześniej wiedzieliśmy już, że na boisku nie zobaczymy m.in. Joana Garcii, Raphinhi, Fermina Lopeza i Gaviego.
Według "Mundo Deportivo" w niedzielę w podstawowym składzie Barcelony zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Przy nieobecności Raphinhi i Yamala w wyjściowej jedenastce ma się znaleźć miejsce zarówno dla Polaka, jak i jego rywala w walce o występy na pozycji klasycznej "dziewiątki" - Ferrana Torresa. Hiszpan tym razem będzie ustawiony na skrzydle. Na razie trudno ocenić, czy zagra po prawej czy po lewej stronie. Atak uzupełni Marcus Rashford.
W bramce oczywiście powinien znaleźć się Wojciech Szczęsny. Na bokach obrony mają wystąpić Jules Kounde i Alejandro Balde, a w środku ponownie parę defensorów stworzą Pau Cubarsi i Eric Garcia. W linii pomocy najbardziej prawdopodobnym wariantem jest duet Pedri - Frenkie de Jong i do tego Dani Olmo w roli ofensywnego pomocnika.
Ostrożnie do potencjalnego typowania składu FC Barcelony podchodzi dziennik "Sport". Według tego medium nie można wykluczyć, że Hansi Flick da odpocząć Pedriemu i wybitny Hiszpan nie znajdzie miejsca w podstawowym składzie.
Niemiecki szkoleniowiec może np. skorzystać z Marca Casado lub Marca Bernala, który dotychczas nie uzbierał zbyt wielu minut.
Czytaj także: Cztery gole i czerwona kartka w meczu Realu. Wielka kontrowersja
Mecz Sevilla - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę (5 października) o godz. 16:15. Mistrzowie Hiszpanii w przypadku zwycięstwa wrócą na pozycję lidera.
Przypuszczalny skład FC Barcelony na mecz z Sevillą ("Mundo Deportivo"):
Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - Pedri, de Jong, Olmo - Ferran Torres, Lewandowski - Rashford
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!