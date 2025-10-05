Ogromny skandal w meczu Realu. Wybuchła burza po tym, co zrobił Vinicius

Real Madryt, przynajmniej na kilkanaście godzin, został nowym liderem ligi hiszpańskiej. Zespół Xabiego Alonso pokonał 3:1 Villarreal po dublecie Viniciusa Juniora i trafieniu Kyliana Mbappe. Gdy Georges Mikautadze pokonał Thibauta Courtoisa, było 1:2 z perspektywy Villarrealu. W 77. minucie Villarreal grał już w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Santiago Mourino za faul na Viniciusie. Czy akurat w tej sytuacji faktycznie należała się kartka, czy mamy do czynienia z kontrowersją?

REKLAMA

Zobacz wideo VAR zabija piękno futbolu? Awantura w studiu! Kosecki: To jest głupota, wycofajmy to

Kontrowersja w meczu Realu Madryt. "Jeśli się wypowiem, nałożą na mnie karę"

Cała akcja miała miejsce blisko linii bocznej. Vinicius próbował minąć sprintem zawodnika Villarrealu i wypuścił sobie piłkę na kilka metrów do przodu. Mourino położył rękę na ramieniu Brazylijczyka, a ten od razu się położył. W związku z tym, że to była druga żółta kartka, to VAR nie miał możliwości interwencji i nie mógł naprawić błędu sędziego. "Sędzia Cuadra Fernandez nie sprostał oczekiwaniom. Wyrzucił Mourino z boiska surrealistyczną drugą żółtą kartką" - pisze profil "Archivo VAR" na portalu X.

Jak do tej sprawy odnosił się trener Villarrealu? - Nie podobało mi się sędziowanie, ale nie zamierzam analizować każdej akcji. Coś mogło faktycznie się wydarzyć. Nawet jeśli zadacie mi 200 pytań o sędziego, to nie będę się odzywał. To nie moja rola. Niech przyjdzie Komitet Techniczny Arbitrów i wyjaśni: jesteśmy pewni, że wszystko było w porządku - mówił Marcelino.

Dosyć powściągliwi w swoich wypowiedziach byli też piłkarze Villarrealu. - Jeżeli wyrażę swoją opinię nt. sędziowania, to nałożą na mnie karę - stwierdził Argentyńczyk Juan Foyth. - Bardzo trudno jest wygrać na Santiago Bernabeu, a w takich okolicznościach jest to jeszcze trudniejsze - uważa Santiago Comesana, pomocnik Villarrealu.

Bez wątpliwości po meczu Realu. "Sędzia zachował się bardzo źle. Powinniśmy odejść"

Podczas programu "Tiempo de Juego" w radiu Cadena COPE nie brakowało dyskusji nt. drugiej zółtej kartki dla Mourino za starcie z Viniciusem. - Jeśli to jest żółta kartka, to powinniśmy odejść - uważa komentator Manolo Lama. - Dla mnie to nawet nie jest faul. Vinicius przesadził - dodaje Paco Gonzalez.

Zobacz też: Hiszpanie trąbią o Lewandowskim przed meczem. Tak go jeszcze nie nazwali

- Sędzia zachował się bardzo źle, sędziował bardzo słabo. Vinicius dał się ponieść emocjom. Marcelino też był głupcem, bo po żółtej kartce powinien był zdjąć Mourino wcześniej - podsumował Alfredo Relano podczas wspomnianej audycji.