Sevilla - FC Barcelona. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W środę FC Barcelona poniosła pierwszą porażkę w sezonie 2025/26. Podopieczni Hansiego Flicka przegrali z PSG w Lidze Mistrzów (1:2). W końcówce Blaugrana straciła bramkę, która zaważyła o tym, że paryżanie wyjeżdżali z Barcelony w roli zwycięzców. Nie trzeba zatem dodatkowo motywować mistrzów Hiszpanii przed niedzielnym pojedynkiem ligowym. Wciąż jednak Flick ma też powody do zmartwień w postaci absencji ważnych piłkarzy.

Barcelona notuje genialną serię z Sevillą

W starciu z Sevillą na boisku na pewno nie zobaczymy takich piłkarzy jak: Joan Garcia, Lamine Yamal, Gavi, Fermin Lopez, czy też Raphinha. Nie można wykluczyć, że w podstawowym składzie ujrzymy dwóch Polaków - Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego.

Gra z Sevillą bywa trudna, ale Duma Katalonii ma z tym rywalem dobre wspomnienia. Wygrała bowiem aż siedem ostatnich meczów z ekipą z Andaluzji. Szczególnie bolesne były dla Sevilli spotkania z poprzedniego sezonu, gdzie na własnym stadionie uległa Barcelonie 1:4, a na wyjeździe przegrała 1:5.

Teraz, nawet pomimo problemów kadrowych, Barcelona ponownie będzie faworytem. Podopieczni Hansiego Flicka w pierwszych siedmiu kolejkach La Ligi zdobyli 19 punktów, potykając się tylko w rywalizacji z Rayo Vallecano.

Jeśli mistrzowie Hiszpanii zgarną w niedzielę 3 "oczka", to oczywiście wrócą na prowadzenie w tabeli. Sevilla natomiast uzbierała 10 punktów, co na ten moment plasuje ją na 10. pozycji.

Sevilla - FC Barcelona. Gdzie oglądać? O której godzinie? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Sevilla - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę (5 października). Początek o godz. 16:15. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Sport, Canal+ Sport HD oraz na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.