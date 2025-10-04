Tak matka Yamala robi biznes. Tylko dla pełnoletnich

Ojciec Lamine'a Yamala nie unika kamer, rozmów z mediami czy odważnych wypowiedzi, stąd co chwilę słyszymy o nim w hiszpańskich mediach. Jego matkę aż tak mocno do blasku fleszy nie ciągnie, ale niedawno pojawiła się choćby na gali wręczenia Złotej Piłki. Nie jest też tajemnicą, jak wiele Sheila Ebana znaczy w codziennym życiu 18-latka. To właśnie ona przede wszystkim odpowiadała za wychowanie Yamala, po tym, jak kilkanaście lat temu rozwiodła się z jego ojcem.

Matka Yamala zaprasza fanów na specjalną imprezę

Teraz pojawiła się informacja, że Sheila Ebana zamierza skorzystać na popularności, jaką dał jej sukces syna. Na profilu na Instagramie zamieściła zaproszenie na "Świąteczną imprezę dla kibiców piłki nożnej", która będzie miała miejsce 7 listopada w Londynie. O co chodzi? To wydarzenie, podczas którego fani futbolu staną przed okazją spędzenia czasu w towarzystwie mamy Yamala. Organizatorzy przewidują kolację z wykwintnym menu, muzyką na żywo oraz wyjątkową oprawą.

Na imprezę sprzedawane są wejściówki. W ramach najtańszej, wynoszącej 150 euro, dostaniemy koktajl powitalny oraz zarezerwowane miejsce na evencie. Jeśli dopłacimy jeszcze 250 euro, otrzymamy lepiej usytuowany stolik oraz otwarty bar. Najdroższy bilet (800 euro) da nam natomiast możliwość zrobienia zdjęcia z Sheilą Ebaną. Liczba uczestników jest ograniczona do 400 osób i zakłada obecność wyłącznie pełnoletnich osób.

Biorąc pod uwagę popularność Lamine'a Yamala, zainteresowanych na pewno nie zabraknie.