Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

W Barcelonie kochają Lewandowskiego. To mówi wszystko
Robert Lewandowski cieszy się ogromnym zainteresowaniem po transferze do Barcelony, o czym świadczy choćby fakt, jak wiele osób kupuje klubowe koszulki z jego nazwiskiem. Jak dużym zainteresowaniem cieszył się Lewandowski we wrześniu? To zestawienie może robić wrażenie. "To musi być naprawdę spory udział polskich kibiców" - czytamy w komentarzach na portalu X.
SOCCER-SPAIN-BAR-VAL/
Fot. REUTERS/Albert Gea

Minęły już ponad trzy lata od transferu Roberta Lewandowskiego do Barcelony. W tym czasie napastnik Biało-Czerwonych zagrał 155 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 105 goli i zanotował 20 asyst. Tuż po dokonaniu tego transferu kibice bardzo chcieli kupić koszulki Barcelony z nazwiskiem "Lewandowski" i numerem 9. Latem 2022 r. pojawiło się kilka problemów, bo najpierw zabrakło litery "W" w klubowym sklepie, a potem nie można było kupić koszulki Lewandowskiego z numerem 9, ponieważ z tym numerem grał Memphis Depay.

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację
SOCCER-CHAMPIONS-NEW-BAR/
Czytaj także:
Sensacyjne wieści ws. Lewandowskiego. To dlatego jest rezerwowym. "Rozbite relacje"

Tak sprzedają się koszulki z nazwiskiem "Lewandowski". Robi wrażenie

Mimo że od transferu Lewandowskiego minęło już trochę czasu, to wciąż cieszy się on sporą popularnością wśród kibiców Barcelony. A przynajmniej na to wskazują informacje, które publicznie przekazuje profil "memorabilia1899.co" na portalu X. Koszulka Barcelony z nazwiskiem "Lewandowski" jest trzecią najlepiej sprzedającą się w klubowym sklepie we wrześniu 2025 r. Większy popyt jest tylko na koszulki z nazwiskiem "Yamal" i "Pedri".

"Cules kochają Lewandowskiego", "to musi być naprawdę spory udział polskich kibiców", "a to ciekawostka" - czytamy w komentarzach kibiców.

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice
Czytaj także:
Tak wygląda tabela Ekstraklasy po decydującym golu Grosickiego w 89. minucie

Warto zaznaczyć, że gdy w poprzednim sezonie Barcelona wypuszczała wyjazdowy komplet strojów w kolorze czarnym, to też trio Yamal - Pedri - Lewandowski przodowało pod względem liczby sprzedanych koszulek Barcelony z nazwiskami. "To tylko świadczy o tym, jak wielkim zainteresowaniem wśród kibiców Barcelony cieszy się Polak i koszulka z jego nazwiskiem oraz numerem" - pisaliśmy na Sport.pl.

Ile trzeba wydać pieniędzy w sklepie Barcelony, by pozyskać domową koszulkę "Lewandowski 9"? Kibice muszą sięgnąć głęboko do kieszeni, bo Barcelona wycenia taki trykot na około 135 euro - czyli 574 złote.

Ferran mówi o rywalizacji z Lewandowskim. "Nie ma złej krwi"

Lewandowski zaczął ten sezon od kontuzji mięśnia dwugłowego uda, przez co opuścił ligowy mecz z Mallorcą. Później Hansi Flick stopniowo go wprowadzał do drużyny, dając kilkanaście minut, wchodząc z ławki rezerwowych. Na razie trener Barcelony rotuje Polaka z Ferranem Torresem. 

Zobacz też: Czegoś takiego Ekstraklasa dawno nie widziała. Niewiarygodne co robiła Pogoń

- Nie ma złej krwi w naszej rywalizacji z Robertem Lewandowskim. Jesteśmy zawodnikami, którzy walczą o daną pozycję, natomiast w zdrowej atmosferze. Zawsze to mówiłem i będę to powtarzał, że uczę się od Roberta każdego dnia - mówił Torres po meczu Barcelony z Paris Saint-Germain (1:2), w którym Hiszpan wyszedł w podstawowym składzie. Wtedy Lewandowski wszedł na boisko w 72. minucie.

W niedzielę o godz. 16:15 Barcelona zagra na wyjeździe z Sevillą. Wtedy okaże się, czy w wyjściowym składzie Barcelony znajdzie się Lewandowski, czy Flick znów postawi na Ferrana.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Sevilla - Barcelona w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?