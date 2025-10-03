Rozłam w szatni Barcelony. Pajor w centrum zamieszania

Ewa Pajor po ostatniej gali Złotej Piłki może mieć wiele powodów do dumy. W plebiscycie "France Football" zajęła najwyższe w karierze ósme miejsce. Oprócz tego jako pierwsza kobieta w historii odebrała trofeum im. Gerda Muellera dla najskuteczniejszych strzelczyni sezonu. Ze wspaniałych osiągnięć mogą cieszyć się także jej koleżanki z zespołu. Aitana Bonmati otrzymała Złotą Piłkę, Vicky Lopez - trofeum Kopy dla najlepszej piłkarki do lat 21, a Cata Coll była nominowana do nagrody Lwa Jaszyna dla najlepszej bramkarki (choć ostatecznie jej nie dostała). Tymczasem, jak donosi portal elespanol.com, gala wywołała: "napięcie w żeńskiej szatni Barcelony".

Gwiazda FC Barcelony nie wsparła koleżanki i się zaczęło... Już piszą o "rozłamie"

W samym tytule serwis pisze nawet o "wewnętrznym rozłamie". Skąd tak mocne sformułowania? Otóż jak ujawnili dziennikarze, konflikt w drużynie wywołało głosowanie w plebiscycie na najlepszą piłkarkę do lat 21. O ile dwie zawodniczki FC Barcelony - Alexia Putellas i Caroline Graham Hansen - zagłosowały na swoją koleżankę i późniejszą triumfatorkę - Vicky Lopez, o tyle Aitana Bonmati już nie.

27-latka, która po Złotą Piłkę sięgnęła już trzeci raz z rzędu, wyłamała się i postawiła w pierwszej kolejności na Michelle Agyemang - piłkarkę Arsenalu. Decyzja spotkała się z oburzeniem ze strony partnerek z zespołu. Sama Lopez po meczu z Espanyolem mówiła jednak dziennikarzom, że nie ma o to pretensji. - Jestem za tym, żeby każdy był wierny temu, co myśli. Ale nic mi o tym nie mówiła - przyznała młoda piłkarka.

Tak wygląda podział w szatni Barcelony. "Nie są przyjaciółkami"

Według elespanol.com już wcześniej w szatni Barcelony funkcjonowały dwie grupki skoncentrowane wokół Bonmati oraz Putellas. Teraz te podziały tylko się zaostrzyły. - Współistnienie dwóch gwiazd w szatni jak dotąd nie przełożyło się na żadne większe spory, ale wywoływało drobne tarcia. Jak w każdej przestrzeni społecznej, pierwsza drużyna rozbiła się i panuje w niej pewien podział. Prawda jest taka, że Aitana i Alexia nie żywią do siebie wrogości, ale nie są też przyjaciółkami - czytamy.

Dziennikarze dodają, że Lopez należy do grupy związanej z Putellas. - Pomocniczka darzyła Vicky sympatią już od czasu awansu młodej gwiazdy do pierwszej drużyny - wyjaśnili. Dlatego też wybór Bonmati osobiście ją dotknął.